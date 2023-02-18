中央統戰部長石泰峰會見十一世班禪　稱要堅持宗教中國化方向

中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰周五（17日）在北京會見班禪額爾德尼·確吉傑布，指希望對方在堅持宗教中國化方向、促進藏傳佛教與社會主義社會相適應中作出新成績。



據《人民日報》報道，石泰峰向班禪和藏傳佛教界人士祝賀藏歷水兔新年，並對班禪過去一年各方面取得的進步給予肯定，希望他牢記習近平總書記的殷切囑託，在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致；發揮引領示範作用，深入學習貫徹二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，自覺為維護祖國統一和民族團結、全面推進中華民族偉大復興作貢獻；繼續精進學識、錘煉品德，在堅持中國宗教中國化方向、促進藏傳佛教與社會主義社會相適應中作出新成績。

班禪則向石泰峰敬獻了哈達，表示將始終牢記習近平的諄諄教導，認真學習貫徹二十大精神，繼承和發揚歷世班禪愛國愛教的光榮傳統，堅定不移維護祖國統一和民族團結；潛心修行，服務信眾，努力為推進藏傳佛教中國化、與社會主義社會相適應貢獻力量，不辜負黨和國家的殷切期望。

額爾德尼·確吉傑布是第十一世班禪，曾受中共歷任領導人的重視，自1995年，中共三任總書記江澤民、胡錦濤和習近平皆先後多次接受班禪拜見。