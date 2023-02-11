大陸前宗教局長盼赴台弔唁星雲大師遭拒　國台辦批：罔顧人道主義

星雲大師圓寂後，佛光山訂於2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，兩岸三地宗教界與信眾來台弔唁問題成為焦點。台灣陸委會表示，已完成星雲大師大陸、香港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共120人入出境許可證核發。陸委會也指出，大陸前國家宗教事務局局長葉小文有申請來台，但循例未予許可。



國台辦發言人朱鳳蓮今日（11日）批評民進黨罔顧人道主義，阻擋大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台，據了解，應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成吊唁團，原本計劃於2月11日至14日赴台吊唁。



2013年星雲大師（左）獲頒「中華之光—傳播中華文化年度人物」獎，由前大陸國家宗教局局長葉小文代表致贈。（人間通訊社）

陸委會指出，考量大陸前宗教局局長葉小文曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於2009年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳情抗議等衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。

陸委會解釋，拒絕葉小文此次申請來台，是為了「避免引發台灣社會不必要紛擾，並確保星雲大師圓寂讚頌典禮順利圓滿完成」。據了解，葉小文卸任大陸宗教局局長後，現為大陸全國政協文化文史和學習委員會副主任。

台媒《聯合報》指出，台灣陸委會仍未放寬大陸宗教界人士通案來台辦法，僅能以專案方式辦理。而港澳地區宗教人士來台，則在2022年11月3日宣告解禁。

陸委會稱，佛光山訂於2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」事，政府極為重視，其中針對中國大陸人士申請入境部分，大陸委員會已會同主管機關共同召開專案會議，全力積極主動予以協處。

針對部分大陸台辦、統戰部門現職官員申請來台參加讚頌典禮之事，陸委會表示，陸委會仍未收到陸方任何訊息。

國台辦：由於台灣方面阻擋，吊唁團無法成行

國台辦發言人朱鳳蓮指出，台灣佛光山開山宗長星雲法師2月5日在台灣圓寂，大陸有關方面高度重視。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成吊唁團，計劃於2月11日至14日赴台吊唁。

朱鳳連稱，吊唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計劃於11日早上到首都機場集合準備出發。但由於台灣方面阻擋，吊唁團無法成行。她指出，陸方將調整吊唁行程，2月12 日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺吊唁星雲法師。

朱鳳連批評，「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸吊唁團赴臺，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。」

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