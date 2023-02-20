內媒：中國足協主席陳戌源曾勸李鐵退還武漢長江4800萬　遭到拒絕

中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源及前中國國家男子足球隊主教練李鐵被查，內媒廣州日報報業集團旗下的《足球報》今日（20日）報道指，在李鐵被查後，陳戌源曾經向相關人士透露，他曾力勸李鐵把從武漢長江俱樂部收到的4800萬（人民幣，下同）退還給武漢長江俱樂部。



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《足球報》報道指，李鐵上任國足主帥後，武漢卓爾俱樂部（武漢長江俱樂部前身）仍要為其支付每年稅後3000萬的巨額薪金。此事陳戌源確實如他對外所說，在媒體報道出來之前毫不知情，也是在媒體有了詳細報道後，驚得目瞪口呆。

報道指，在李鐵被查後，陳戌源曾經向相關人士透露，他曾力勸李鐵把從武漢長江俱樂部收到的4800萬（3000萬年薪和1800萬簽字費）退還給武漢長江俱樂部，因為這筆錢是在李鐵已經到國家隊主教練位置上後拿到的錢，並不合規。但陳戌源的勸告遭李鐵拒絕，李鐵本人曾找律師看過相關合同，律師給他的意見是合同沒有問題。

中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源。（資料圖片）

報道又指，此時的陳戌源已經有苦難言，因為對李鐵在國家隊任上還收取武漢長江的巨額工資毫不知情，他還主導足協內部幫助李鐵團隊向武漢長江俱樂部討薪，甚至為此不惜讓相關部門迅速做出裁決，給武漢俱樂部下引援禁令。

報道指，陳戌源對李鐵的縱容來自於他對於國家隊成績的豪賭心態和對李鐵個人品行的一無所知。從李鐵帶隊在40強賽上突圍而出、陳戌源直接拿出5年長約續約的那一刻起，這樣的縱容就已經到了不可收拾的地步。

中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源（右）及前中國國家男子足球隊主教練李鐵（左）被查。（資料圖片）

據早前報道，武漢長江足球俱樂部在一月底宣布解散。李鐵曾於2017年到2019年底期間擔任該球隊主帥。內媒報道指，2018年和2019年，李鐵執教武漢隊期間年薪為1200萬；2020年李鐵轉為任教國家隊後，「幕後操盤」違規收取武漢隊3000萬年薪，未按足協要求退還。