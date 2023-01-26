國足反貪｜武漢隊宣布解散　前主帥李鐵領雙糧　年薪達3000萬

昨日（25日）晚間，中國足球協會超級聯賽球隊武漢長江足球俱樂部，在社交平台發公告宣布解散。受中國足協、紀委調查的李鐵，曾於2017年到2019年底期間擔任該球隊主帥。



公告中宣布，武漢長江今後將不再註冊參加由中國足協舉辦的男子職業足球比賽。對於善後工作，武漢長江特別說明：「妥善處理各項善後工作，結清教練組和球員全部工資和社保(某教練及其經手的部分球員、外援和個別違反球隊紀律的球員按法律途徑處理除外)。」

其中的「某教練」被內地業界一致認為是前主帥李鐵。據內媒此前報道，2018年和2019年，李鐵執教武漢隊期間年薪為1200萬人民幣；2020年李鐵轉為任教國家隊後，「幕後操盤」違規收取武漢隊3000萬年薪，未按足協要求退還。

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據悉，何塞接替李鐵執教武漢後，帶隊執導、臨場換人，甚至球隊比賽獎金分配，全由李鐵「遙控」指揮負責。據《咪咕體育》報道，武漢長江負債4億人民幣，外加被查偷稅漏稅。

在上月結束的2022賽季中，武漢長江累積得19分，在18隊中排第16位；近4個賽季已有4支中超球隊解散，分別是天津天海、江蘇隊、重慶兩江競技及武漢長江。