前鐵道部長盛光祖涉巨額受賄被提起公訴　為今年首個被公訴正部級

被查11個月後，原鐵道部末任部長，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖被提起公訴，成為2023年首個被檢察機關提起公訴的正部級官員。



盛光祖被提起公訴。（資料圖片）

據最高檢20日消息，盛光祖涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監委調查終結，經最高檢指定，由寶雞市檢察院審查起訴。近日，寶雞市檢察院已向寶雞市中級法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，盛光祖利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；離職後利用其原職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

根據資料，盛光祖是原鐵道部末任部長，也是原中國鐵路總公司的首任總經理。去年3月，盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，配合中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為繼沈德詠之後去年第二個落馬的正部級官員。同年9月，盛光祖被開除黨籍。

根據當時通報，盛光祖主要有這些違紀違法行為：理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。