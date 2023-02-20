美參議院通過氣球事件決議案　人大外事委：惡意攻擊抹黑中國

2月20日，《新華社》報道，針對美國國會參議院通過所謂「涉無人飛艇事件決議案」，全國人大外事委員會發表聲明，批評美方歪曲事實、混淆視聽，是惡意攻擊抹黑中國。



聲明稱，美國國會參議院近日通過的所謂「涉無人飛艇事件決議案」，肆意炒作渲染「中國威脅」，惡意攻擊抹黑中國。這是繼美國國會眾議院通過類似決議案後，美方歪曲事實、混淆視聽，企圖藉機向中方施壓的又一錯誤行徑。

聲明稱，中國作為負責任大國，一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整。關於中國民用無人飛艇誤入美領空，完全是因不可抗力導致的意外、偶發事件，中方多次向美方通報並及時向國際社會介紹有關情況，要求美方以冷靜、專業、克制的方式妥善處理。

美方對中方反覆闡明的嚴正立場置若罔聞，濫用武力，過度反應，嚴重違反國際法精神和國際慣例。美國國會蓄意煽動對立，製造緊張，將意外偶發事件政治化、複雜化、擴大化，是典型的霸權霸道行徑。誰是世界上最大的間諜監聽國家，美方心知肚明，世人自有公論。

中方強烈敦促美國國會尊重事實，尊重國際法原則和國際關係基本準則，立即停止對華污衊抹黑，避免對中美關係造成進一步干擾破壞。