中國發布《全球安全倡議概念文件》：通過談判政治解決烏克蘭危機

今日（21日），中國外交部舉辦藍廳論壇，發布《全球安全倡議概念文件》（以下簡稱《文件》）。《文件》稱，支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題。



《文件》稱，國家主席習近平提出全球安全倡議，倡導以團結精神適應深刻調整的國際格局，以共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，旨在消弭國際衝突根源、完善全球安全治理，推動國際社會攜手為動盪變化的時代注入更多穩定性和確定性，實現世界持久和平與發展。

《文件》在核心理念與原則方面列舉「六個堅持」，包括堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；堅持尊重各國主權、領土完整；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；堅持重視各國合理安全關切；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。

《文件》指，一國安全不應以損害他國安全為代價，任何國家的正當合理安全關切都應得到重視和妥善解決，不應被長期忽視和系統性侵犯。《文件》又指，戰爭和制裁不是解決爭端的根本之道，對話協商才是化解分歧的有效途徑。濫用單邊制裁和「長臂管轄」不但解決不了問題，反而會製造更多困難和複雜因素。

《文件》又提出多個重點合作方向，包括積極參與聯合國秘書長「我們的共同議程」報告關於制定「新和平綱領」等建議的工作；堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識；推動政治解決國際和地區熱點問題；支持世界衛生組織在全球公共衛生治理中發揮領導作用等。