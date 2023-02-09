外交部回應北約言論：中國是在和平與安全問題記錄最好國家

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱中方正加強在歐洲收集情報的能力，中國外交部發言人毛寧今日（9日）回應說，中國堅持走和平發展道路，是在和平與安全問題上記錄最好的國家。



毛寧稱，北約一方面不斷突破傳統防區和領域，要求成員國加大軍費開支、軍力建設，一方面又對中國說三道四，這是典型的雙重標準。中國堅持走和平發展道路，是在和平與安全問題上記錄最好的國家。

毛寧表示，「我們從沒有侵略過任何國家，也從不搞代理人戰爭，從不在全球搞軍事行動，不以武力威脅其他國家」。北約應當做的是放棄冷戰思維和意識形態偏見，認真反思自身為歐洲和世界的穩定到底發揮甚麼作用，而不是四處挑動矛盾，渲染「中國威脅」。

2月8日，布林肯（Antony Blinken）與訪美的北約秘書長斯托爾滕貝格舉行聯合新聞發佈會。斯托爾滕貝格就中美氣球事件表示，這宗事件表明北約國家需要保護自己，中國在美國上空的氣球證實了中國的一種行為模式，中國在過去幾年中大量投資在新的軍事能力。

斯托爾滕貝又表示，中國在歐洲的情報活動有所增加：「他們使用衛星，他們使用網絡，正如我們在美國上空看到的那樣，也使用氣球。所以我們必須保持警惕。」

斯托爾滕貝還警告稱，中國正在從烏克蘭的戰爭中吸取教訓，稱今天在歐洲發生的事情，明天就可能在亞洲發生。