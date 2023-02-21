疫情數據「一問三不知」　湖北衛健委官員罷免3年後再履新職

日前，湖北省黃岡市一份「任免名單」引發關注，名單中任免多位黃岡市人大常委會直播，其中包括「任命唐志紅同志（女）為黃岡市人大常委會法制工作委員會主任」。這位唐志紅便是2020年初，在全國引起輿論關注的「一問三不知唐主任」。



2020年初，中央赴湖北指導組督查組赴湖北省黃岡市檢查新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例送檢情況。據《央視》報道，檢查過程中，中央督察組向時任黃岡市衛健委主任的唐志紅提問時，卻被沉默應對「一問三不知」。

督察組：這個醫院房間總量能接待多少人？

唐志紅：（沉默）

督察組：現在收治了多少人？

唐志紅：（打電話）你趕緊把數字告訴我。

記者：現在有多少宗病人？

唐志紅：這個我不知道，我搞不清楚。

記者：您覺得這事很細節的問題？

唐志紅：我只知道有多少張床位，你非要問我收治多少病人。



《央視》報道播出後，不清楚醫院收治能力、無法給出核酸檢測數據的唐志紅引發輿論關注，被諷是「一問三不知主任」。同年1月30日，湖北黃岡通報，免去唐志紅黃岡市衛生健康委員會主任職務。

平級任命沒有重用

被免職後，唐志紅鮮少出現在公眾視野。但事件過去三年多，唐志紅有了新的職務。據「黃岡市人大常委會」網站顯示，「 任命唐志紅同志（女）為黃岡市人大常委會法制工作委員會主任」。黃岡市委組織部一位工作人員證實該消息，並表示唐志紅當時被免職，現在重新任命屬於平級，並未提拔重用。對於受處分的干部，在選拔前肯定是按照相關的政策規定，嚴格按照程序執行，「這上面不存在問題」。