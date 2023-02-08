非必要不前往泰國等8國惹議　湖北恩施：通告已刪，可正常辦手續

湖北省恩施市公安局日前發布通告，要求當地市民「非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸、老撾、阿聯酋、菲律賓、泰國、馬來西亞、土耳其等國。」

該通告一經發布即引起廣泛熱議，周三（８日），恩施市公安局相關人員回應稱，通告已經刪除，市民若前往上述國家工作、旅遊、就學、商務洽談等，前往出入境服務大廳辦理手續即可。



據《上游新聞》報道，恩施市公安局相關人員介紹指，通告是針對電詐人員和有嫌疑的電詐人員，「恩施市守法市民要前往上述八國，正常辦理出入境手續即可，去的時候報備一下，相當於給家裡說一聲要出遠門，也是為了出行安全。」

另有官方知情人士介紹，通告措辭有誤，引發關注後，恩施市公安局已刪除。目前，恩施相關部門已就此召開會議，正在查找原因，「打擊電信詐騙是全社會的一個共識，恩施市公安局在認真幹這項工作，一時疏忽，字面表達的意思不是真實想表達的意思，懇請網友多包容，不要過度解讀。」

網民點睇：

「這是好事，是對普通老百姓善意的提醒與關心。」



「非必要不去恩施。」



「寧可信其有，不可信其無。」



「前幾天被通緝的那幾個詐騙犯都是一個村子的，現在這種都是一個村子做案，說好的自己人不騙自己人呢​。」



「這不是侵犯自由權嗎？一個成熟的政令，不應該以所有人民都是智障或潛在犯罪分子為前提吧？」



湖北省恩施市公安局發布通告，要求市民非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸、老撾、阿聯酋、菲律賓、泰國、馬來西亞、土耳其等國。（微博）

據早前報道，通告稱，堅決遏制恩施市民非法出境從事電信網絡詐騙等其他犯罪活動，如確有緊急情況因公務、就學等需前往上述國家的，應至少提前3日向戶籍所在村（社區）及派出所同步報備，並提供相應證明材料，經審批後方可前往。若未提前報備、審批，被上級有關部門通報或邊檢部門攔截勸返的，將按相關要求納入列管，依法執行註銷護照、限制出境等懲戒措施。

通告的發出部門為「恩施市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室」，據了解，該辦公室地址在恩施市公安局，為非常設機構，由多部門抽調工作人員組成，以公安為主。