雲南少女遭多人輪流掌摑踹頭流血不止　網民憤怒：未成年不是藉口

近日，一條「女孩被輪扇數十耳光後流鼻血不止」的影片引發網民憤怒。據《極目新聞》報道，事發於2月19日，地點在雲南昆明祿勸縣，被打女孩和打人者均為在校未成年學生，當地警方已介入調查。



影片顯示，一名身穿白色衛衣的女孩被一名黑衣女和紅衣女輪流掌摑數十次。被打女孩蹲在地上哭泣時，又遭到紅衣女從頭部踹倒，之後一直在流鼻血，衣袖位置有不少血跡。

今日（21日）祿勸縣教育局工作人員回應稱，被打女孩已送醫檢查，並無大礙，關於打人者的處理情況，需要詢問公安部門。當地公安局工作人員表示，已展開偵辦工作，正依法進行調查處理。

祿勸縣政府稱，幾名當事人皆屬在校未成年學生，19日事發時無人報警。20日，有關部門注意到此情況後，警方、教育局等多部門已介入調查，後續會發布官方通報。

校園暴力屢禁不止

2月15日，浙江仙居一間學校發生打架事件，造成2人死亡、2人受傷，警方介入調查。2月19日，重慶渝北區一名家長稱，自己8歲女兒被4名同校男同學拳打腳踢、扇耳光；當地教育委員會今日通報稱「同學爭執打鬧，不存在欺負」。

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屢禁不止的校園暴力，由於多數涉及未成年人，教育局、警方、學校出於對孩子的保護，事件往往以「教育批評」了結，留下的卻是受害者無盡的傷痛。網民紛紛稱，「也請保護未成年受害者！」且正因懲罰力度不夠，才導致此類事件屢有發生，呼籲能夠將校園暴力立法處置。

網民睇法▼



「未成年人保護法都成不良少女的保護傘了。真可悲」

「校園暴力！果然未成年保護法是保護罪犯的，同是未成年的受害者卻沒得到保護」

「勇敢的揍回去，打的比他打你還狠，下一次他就不敢打你了。」

「打人者是不是有什麼背景？不要因為是未成年就不予處罰！」

「校園霸凌的根本原因就是懲罰力度不夠」

「不要強調未成年人，壞人不分年齡」

「應該設立少管所，把施暴者送進去好好教育改造」

