杭州24歲女畢業染粉髮醫院探阿爺遭網暴「不正經」　今因抑鬱離世

《每日經濟新聞》報道，杭州24歲女孩小鄭在2022年7月時，因拍畢業照染了粉色頭髮，同時曬出在病床前給爺爺看碩士研究生錄取通知書的圖片遭遇大規模網暴。2月19日晚，《潮新聞·錢江晚報》報道，小鄭的一位高中摯友確認，其在與抑鬱症抗爭半年多後離世。



《極目新聞》此前報導，小鄭2022年7月被保研至華東師範大學後，拿著錄取通知書到醫院看望病床上84歲的爺爺。彼時她因「希望畢業照上的自己明媚鮮豔」而染了粉色頭髮。拍下照片後，她發到社交平台分享留念。

次日，小鄭發現自己的照片被不斷盜用，各種不堪入目的評論不斷湧現。有營銷號編造她「專升本」的故事賣課，有網民稱其「不正經」，有人造謠「老人帶病考取研究生，還娶了一個小女生」，嚴重侮辱性內容達上千條。

2022年7月，小鄭接受採訪時表示：「這件事十分影響我的生活和學習，現在無論怎麼努力，學習效率已遠不如從前，情緒和精力都被這件事打攪。因為這個事，我現在抑鬱很嚴重，昨天我又去醫院拿了診斷報告。我現在整晚整晚地睡不著覺，白天吃飯也沒有胃口，不敢去看一些經常登錄的社交媒體，我知道肯定有一些正直的網友為我鼓勁加油，但肯定也會有負面的聲音，這是不可避免的，我現在對這些很敏感，我正在努力地調整。」

報道稱，此後小鄭抑鬱症復發，無法和身邊人交流，吃藥後說話更加困難，不想說任何話，她曾表示：「真的很對不起大家，真的沒有勇氣再走下去了。」

《環球人物》此前報導，小鄭是音樂學院的學生，多才多藝，拿過許多獎項，曾經「20天通過高中音樂教資筆試」，也曾順利「保研逆襲」至心儀名校。

（圖 / VCG）

此前，《人民網》曾發表相關評論指，互聯網和社交平台發展，網絡暴力造成的後果也越來越嚴重。任由網絡抹黑、網絡暴力蔓延，每個人都有可能成為下一個受害者。表達需有邊界，流量要有底線。網絡平台要保障網絡內容安全、維護網民的合法權益，個人既要把控自己的「言論邊界」，也要保護自己的「權利邊界」。