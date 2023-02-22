雲南「芳香型」貪官案情曝光：頭可斷，髮型不可亂　洗84萬裝香氛

周一（20日）晚，雲南省紀委監委宣傳部、雲南廣播電視台聯合攝製的警示教育專題片《「官油子」現形記》（上集）播出，首次披露雲南省屬國有企業專職外部董事段文泉相關案情。據介紹，段文泉是「芳香型」官油子，「頭可斷，髮型不可亂」，還花84萬元（人民幣．下同）在單位裝香氛。另外，他還為升遷攀附雲南省委原書記秦光榮等人。



段文泉1972年3月生，河北涿州人，博士研究生學歷，長期在雲南工作，曾任雲南省開發投資有限公司投資部副總經理，雲南省能源投資集團有限公司黨委書記、董事長，雲南省屬國有企業專職外部董事等職。

專題片指，下屬眼中的段文泉所有恤衫及褲子都熨得筆直，皮鞋乾淨、髮型持重，且頭可斷，髮型不可亂，舉手投足都是清新儒雅的形象。同時，他注重生活品味，不惜為此揮霍浪費公共財產，並為保持辦公環境的芳香怡人而在辦公區域安裝使用84部香氛系統。

段文泉2021年11月被查，去年4月被開除黨籍和公職。去年9月，當局通報，2013年12月至2021年4月，段多次收受下屬和管理服務對象所送的木質工藝品，高檔紅酒和白酒共32瓶，高檔香煙共16條，蟲草2500克，禮金3萬元；段及家人多次接受私營企業主提供的赴境外和西藏、海南等地旅遊安排；多次接受私營企業主宴請，食用高檔菜餚、飲用高檔酒水；多次借用管理服務對象車輛供其本人及家人使用，產生的油費、通行費、維修保養等費用由管理服務對象支付；揮霍浪費公共財產，審批同意在單位辦公區域安裝使用84部香氛系統，支出費用84.9萬元，造成不良影響。

另一方面，段文泉還為升遷攀附秦光榮、白恩培等前雲南省委書記。2008年，36歲的段文泉擔任雲南省電力投資有限公司董事長，但由於得罪了領導，屢屢受挫，他想到了「制衡之術」，「當時對我來說，要在這麼一個矛盾過程中自保，只有更大的權力才能製約權力」。據介紹，白恩培的妻子張慧清僅用一個電話，就把段文泉從困境中解救出來，這讓他嚐到了與「權力」結交的甜頭。

2009年，段還通過「政治掮客」蘇洪波鑽進秦光榮的「圈子」，並在2012年經秦的安排上位雲南省能源投資集團有限公司「一把手」。之後，他自詡找到了做大企業的「捷徑」，一心做大求快，追求用華麗的數字，裝表企業「門面」。在經營上，脫離主業，採用空單貿易、大肆並表的手段，為報表注水，揠苗助長，虛增營收數額，一心想用虛假的利潤和營收撈取政治「油水」。其所作所為，最終造成巨額國資難以收回。