玉溪落馬市委書記曝做官成癮　家庭會議動輒數十人還設「秘書長」

在外做官，回到家還要做官？近日，已落馬的雲南玉溪市委原書記羅應光被曝是「官油子」，不僅上班期間享受眾星拱辰之快感，即使回到家也官癮十足，經常召開家庭會議，且還要有「秘書長」，以及要發會議紀要。



公開資料顯示，羅應光1966年12月生，雲南鎮沅人，曾任楚雄州委副書記，昭通市市長，雲南省建設廳黨組副書記、廳長，雲南省住建廳黨組副書記、廳長、黨組書記等職，2014年任玉溪市委書記，2020年6月任雲南省人民防空辦公室黨組書記、主任，同年11月主動投案，接受審查調查。

周一（20日）晚，雲南省紀委監委宣傳部、雲南廣播電視台聯合攝製的警示教育專題片《「官油子」現形記》（上集）播出，在片中，羅應光憶述自己的荒唐行為。

據其稱，回到家後，他還在以領導的架勢去把家人召集起來開會，會議還設「秘書長」、「副秘書長」等。這些會議中，家庭會或者生日聚會都有，且規模大得令人咋舌，動輒七八十人，「然後我被兩個家族簇擁在中間，真的像大觀園裏面的賈母一樣，簇擁在裏面，還教育大家既要當官、又要發財」。

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案情方面，羅應光被指生活上奢靡腐化，在擔任玉溪市委書記後，安排市委辦工作人員租下面積達1807平方米的「四合院」並豪華裝修，讓市委接待辦為其提供管家保姆服務。而就原因，他自述是因為他到玉溪後眼見老闆們的房子好，心裏不舒服，覺得一個市委書記享受一點、住得好一點是正常的。由於喜歡泡澡，他還在住處搞了一個浴缸和一個活動的桑拿室。

另外，羅應光還被指善於弄虛作假，打著學習外地經驗的旗號，大搞「視頻開工」，結果許多項目開工即停工；愛喊口號、愛開會傳達、愛搞「走秀式」調研，搞警車引導就高達95次，把官場當秀場；為弟弟和妻弟牽線站台、打招呼，結交各種老闆、多方撈「油」等。由於習氣性的「油」、套路上的「油」，羅在幹部群眾中被戲稱為「羅會長」、「羅傳達」、「羅調研」等，連羅本人也坦承自己沒用心調研、工作，最後成了老百姓所稱的「鐵掌水上漂」。