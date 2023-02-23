內蒙古礦難｜遇難者升至5人　官方：徹查肇因嚴厲追責

2月22日（周三），內蒙古阿拉善盟境內有露天煤礦坍塌。截至23日（周四）下午3時40分，事故造成5人死亡，6人受傷，另有48人失蹤，搜救工作持續。《香港01》為大家更進礦難最新消息。



露天煤礦坍塌時揚起大量塵土。

以下為礦難最新資訊：

【20:58】應急管理部部長王祥喜率工作組指導新井煤業有限公司露天煤礦坍塌事故救援處置工作。

工作組指出，當前救人仍是第一位的任務，要千方百計開展搶險救援，爭分奪秒搜尋失聯人員；要嚴防發生次生事故，加強救援現場組織指揮和監測預警，全力做好善後處置，做好家屬安撫救助、心理疏導等工作。同時，認真開展事故調查，徹查事故原因和責任，依法依規嚴肅追責問責。

【15:40】事故已造成5人死亡、6人受傷，尚有48人失聯。

【14:12】央視新聞報道，內蒙古阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦大面積坍塌事故救援指揮部召開新聞發布會，關於邊坡坍塌的具體原因，正在進一步調查中，公安機關已介入調查，相關人員已控制，後續將適時公布調查結果。

【12:41】央視新聞報道，目前遇難人數升至4人，49人失聯。

【12:15】央視新聞報道，礦難事故目前已造成3人遇難，6人受傷，50人失聯。6名受傷人員正在醫院接受治療，生命體征平穩，醫院正全力開展救治工作。

據了解，此次坍塌事故發生在該露天煤礦西採區，為西採區北邊坡的山體整體發生塌方。北邊坡的山體淨高垂直高度是180米，塌方發生以後大概形成了一個東西走向500米、南北走向200米範圍的渣土堆。渣土堆的淨高，估測應該在80米左右。目前，專家組已製定優化救援方案，正組織救援人員和機械加緊搜救失聯人員。

【10:45】官媒央廣網報道指，涉事的內蒙古新井煤業有限公司於1999年登記成立。企查查平台顯示，新井煤業涉及司法案件199項，13次被列為失信被執行人，失信總額約7.57億元（人民幣，下同），目前全部未履行。

此外，該公司還因無證取水，於2022年5月被執法部門給予警告，並處以罰款2萬元。2022年5月，國家稅務總局阿拉善盟稅務局發布欠稅公告，該公司欠稅總金額1114.65萬元。

【10:00】截至23日凌晨，核實以後還處於失聯狀態的人員是51人。

已經到達現場的救援隊伍有11支，470人左右，130多輛大型的救援機械。阿拉善盟盟委副書記、盟長李中增表示，由於塌方量巨大，救援難度很大。各方的救援力量、包括周邊地區的救援力量還陸續趕赴現場。

新井煤業公司一名知情人向內媒《新京報》透露，事發地露天煤礦挖得很深了，煤礦坍塌後和地震一樣，塌下來是石頭和土，失聯的被埋人員大部分為翻斗車、挖掘車司機。

據早前報道，國家主席習近平對事故作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

《澎湃新聞》報道，新井煤業一名職工稱，事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400米。另有職工稱，煤礦一直處於生產狀態，春節期間沒有停工。

《新京報》報道，新井煤業一名相關責任人表示，事故發生地位於阿拉善盟左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮。據當地員工反饋，此次坍塌或與山體滑坡有關。

涉事的內蒙古新井煤業有限公司有多項失信被執行人記錄，且該公司領導曾多次被法院判定限制高消費。天眼查信息顯示，2022年，新井煤業有限公司曾因多項問題被行政處罰，包括未在煤礦通往採場的主運輸道路設置限速、道口等路標；採場北部滑坡區域未設警示標誌；煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙；煤礦安全員無牌工作等。