內蒙古阿拉善露天煤礦坍塌　至少2死6傷　53人失蹤

2月22日，內蒙古阿拉善盟境內有露天煤礦坍塌，至少50人被困。

截至晚上7時，事故已造成2人死亡，6人受傷，另有53人失聯。



《新華社》報道，內蒙古自治區阿拉善盟應急管理等多個部門消息，阿拉善盟左旗的內蒙古新井煤業有限公司一露天煤礦坍塌。《財聯社》報道，該露天煤礦發生大面積坍塌，有工作人員及車輛被埋。

國家礦山安監局內蒙古局已經啟動事故救援一級響應。當局已派出8支救援隊伍、救援人員334人，各類救援器械車輛129台（輛），安全生產專家9名正在現場開展救援工作。

《澎湃新聞》報道，新井煤業一名職工稱，事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400米。另有職工稱，煤礦一直處於生產狀態，春節期間沒有停工。目前，現場有無人機正在測量坍塌面積。

《新京報》報道，新井煤業一名相關責任人表示，事故發生地位於阿拉善盟左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮。據當地員工反饋，此次坍塌或與山體滑坡有關，目前現場已被封鎖，「這個煤礦大概有600名員工，當地消防、公安等力量已經趕赴現場」。

公司曾有失信記錄

涉事的內蒙古新井煤業有限公司成立於1999年9月2日，註冊地位於內蒙古自治區阿左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮巴興圖，法定代表人為王學雲。

經營範圍包括煤炭的生產及銷售，煤礦機械設備及配件銷售。內蒙古新井煤業有限公司對外投資1間公司。該公司關聯有多項失信被執行人記錄，且該公司領導曾多次被法院判定限制高消費。

內蒙古新井煤業有限公司成立於1999年9月2日，法定代表人為王學雲。（企查查）

出事煤礦曾因無證取水等被處罰

天眼查信息顯示，2022年，新井煤業有限公司曾因多項問題被行政處罰，包括未在煤礦通往採場的主運輸道路設置限速、道口等路標；採場北部滑坡區域未設警示標誌；煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙；煤礦安全員無牌工作等。

此外，2022年4月24日，內蒙古新井煤業有限公司無取水許可證的情況下，用拉水車從浩依爾呼都格嘎查機井拉水，涉嫌違反《中華人民共和國水法》相關規定，被阿拉善騰格里經濟技術開發區綜合執法局處罰2萬元。