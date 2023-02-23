清華畢業也一職難求！內地高學歷老人增多　「銀髮就業」困難重重

內地高校畢業生在2022年首次突破千萬大關，預計2023年將再創新高超過1150萬人，同比增加約82萬人，對原本就壓力頗大的就業市場再次帶來挑戰。除年輕人就業難外，還有一類群體備受關注。

「老年人就業」的相關話題近期頻上微博熱榜，現實卻是老年人在求職過程中屢屢碰壁。



據《北京商報》報道，去年8月正式上線的中國老年人才網上，部分崗位招聘年齡被放寬到適合老年人選擇的空間。但是大部分招聘平台如「Boss直聘」、「獵聘」等尚未有老年人求職專區。

在老年人才網上求職的老人年齡普遍集中在55~65歲之間，其中不乏本科甚至研究生的高學歷。但這些高學歷的「低齡」老人，在求職過程中屢屢碰壁甚至無人問津。

高學歷老年人求職碰壁 崗位受限

今年58歲，畢業於清華大學的王伯表示，老年人才網上線之初便投遞了簡歷，退休前曾在一間外資企業擔任項目經理，他希望能夠找到管理崗、顧問崗及培訓導師的工作，對行業和公司規模沒有要求，期望薪資在5000元（人民幣）以上。

即使簡歷優秀，但王伯的再就業之路並不順暢，自去年8月投遞簡歷至今，沒有企業聯繫過他。王伯稱，「網站上的招聘企業少，和我專業對口的企業更少。」

據2020年底的第7次全國人口普查數據顯示，中國60歲及以上人口中，擁有高中及以上文化程度的有3669萬人，比十年前增加了2085萬人。隨著老年人的文化水平愈來愈高，可從事的崗位也應該愈來愈多。但從老年人才網上的招聘信息來看，多數依舊為保安、保潔、停車場管理員、照護師等基礎崗位，招聘老年人的企業也更少。

55歲以上求職者增多 老年人應提高數字化時代素養

「Boss直聘」平台數據顯示，去年，在該平台活躍的55歲以上求職者數量同比上漲27%；該平台崗位描述中出現「歡迎退休人員」的崗位也同比上漲33%。崗位分析師單恭表示，退休人員就業意願強烈，多數在退休一兩年後就會重返就業市場。且部分對熟練度、技能等有較高要求的崗位，如財務會計、醫療健康、出版編輯等行業都十分歡迎老年人加入，甚至願意以高薪吸引退休人才。

2021年，國務院印發《關於加強新時代老齡工作的意見》中明確指出，各行業應探索適合老年人靈活就業的模式。鼓勵建立老年人才信息庫，為老年人提供職業介紹、技能培訓、創業等執導服務。

北京大學社會學系教授陸傑華認為，具備專業技能的老年人再就業意願較高；但除注重技能外，老年人還應適應數字化時代，提高在數字化時代的素養，為就業賦能。