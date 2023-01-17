內地高校公布應屆畢業生去向　不就業擬升學成本科生未就業主因

2022年，內地應屆畢業生達1076萬，學生的升學、就業等畢業去向備受關注。

近日，清華大學、上海交通大學、吉林大學等知名高校，先後發布2022屆畢業生就業質量報告，公布畢業生就業情況。



清華大學

清華大學2022年畢業生就業質量報告指出，截至2022年10月31日，清華大學2022屆畢業生畢業去向落實率為98.0%。

數據顯示，清華大學2022屆畢業生共8003人，其中本科生3197人（39.9%）、碩士生2657人（33.2%）、博士生2149人（26.9%）。其中，男生5135人（64.2%）、女生2868人（35.8%），男女比例為1.8∶1。

另據畢業生去向統計，清華大學應屆畢業生選擇國內深造比例為28.3%，出國（境）深造比例為7.1%，簽三方協議（全國普通高等學校畢業生就業協議書）的就業比例為52.5%，靈活就業比例為10.1%。

上海交通大學

在上海交通大學，截至2022年11月30日，上海交大（含醫學院）2022屆全日制畢業生畢業去向落實率達97.61%，赴國家重點行業單位就業率為71.08%。

其中，校本部2022屆畢業生赴國防科技單位及部隊就業人數為373人，各省份錄取定向選調生人數為230人，赴中西部及東北地區就業人數為482人，各項指標均創歷史新高。

上海交通大學應屆畢業生。（微博＠上海交通大學）

吉林大學

作為地處東北的「雙一流」高校，吉林大學2022屆畢業生共17373人。

截至2022年8月31日，2022屆畢業生總體畢業去向落實率為85.86%，其中，本科畢業生畢業去向落實率為83.69%，升學率為43.38%。碩士畢業生畢業去向落實率為88.90%，協議和合同就業率為65.69%，升學率為10.65%。

該校有1183名畢業生簽約短期科研助理及管理助理，其中1178人簽約吉林大學。畢業生中，報考選調生人數超過6000人次，公務員、選調生錄取總人數近800人，其中定向選調生386名。

西北農林科技大學

在西北農林科技大學，截至2022年12月1日，2022屆畢業生總人數為8002人，已落實畢業去向6692人，畢業去向落實率 83.63%。其中，2022屆未就業畢業生共1310人，其中本科畢業生999人。

「不就業擬升學」是本科生未就業的最主要原因，佔未就業本科生的比例為65.37%。本科畢業生升學比例46.81%。 2219名國內升學畢業生中，2130人被「雙一流」建設高校、中國科學院等國家級科研院所錄取，佔升學總人數的95.99%。

2022年4月8日，西北師範大學舉行線下專場招聘會，該校應屆畢業生在招聘會現場投遞簡歷。（新華社）

專科畢業生流向

在華東師範大學，2022屆畢業生總體畢業去向落實率為95.37%，全日制畢業生畢業去向落實率為95.08%，非全日制畢業生畢業去向落實率為96.74%。該校畢業生的就業主要分布在教育-學歷類（50.67%）、信息技術（27.31%）、金融（6.64%）、公共管理（4.21%）等行業。

北京郵電大學2022屆畢業生共7410人，截至2022年10月31日，學校2022屆畢業生的畢業去向落實率為91.73%。本科畢業生就業方向主要覆蓋通訊、信息科技、金融、航天軍工等重點領域，位居前三位分別為中國電信、中國移動和中國聯通；研究畢業生覆蓋通訊、信息科技、金融、航天軍工、機關及事業單位等重點領域，具體分布為阿里巴巴、華為、騰訊和字節跳動等。

北京語言大學2022屆畢業生共1929人。截至2022年8月31日，畢業生總體畢業去向落實率為95.13%，38.32%畢業生在事業單位就業。其中，本科畢業生主要進入其他企業（47.06%），碩士、博士畢業生主要進入事業單位，比例分別為43.40%、90.54%。

截至2022年10月31日，北京第二外國語學院2022屆畢業生畢業去向落實率為93.26%，1561人選擇就業，569人選擇升學，升學率為24.91%。其中，國內升學人數為239人，出國出境深造人數為330人，最多人選擇留學的國家依次為英國、美國、日本。