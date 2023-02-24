美媒：中國將調整金融系統領導層　習近平料安插重要親信

《華爾街日報》報道，中共總書記、國家主席習近平準備大舉調整中國金融系統的領導層，他的兩名親信已成為中國央行最高職位的主要候選人。



報道引述知情人士指，中信集團董事長朱鶴新會是接替現任央行行長易綱的最熱門人選。（國新發布）

報道引述知情人士指，中信集團董事長朱鶴新，會是接替現任央行行長易綱的最熱門人選，不過朱鶴新不太可能兼任央行黨委書記。知情人士也表示，這並非最終決定，政府高級官員的任命只有在3月初召開的人大會議上才會正式做出。

報道稱，中共中央政治局中唯一的廣東人、全國政協副主席及國家發改委主任何立峰，或將出任國務院副總理，主管經濟、金融和工業事務。上述知情人士指，何立峰很有可能會同時兼任央行黨委書記。

報道指，中共中央政治局中唯一的廣東人、全國政協副主席及國家發改委主任何立峰，或將出任國務院副總理（資料圖片）

報道認為，如果何立峰兼任央行黨委書記，將提供更多有力的政治支持，但也意味央行的權威將繼續受到削弱，預計央行將不得不更直接地聽命於國務院。

報道又指，除了上述人事變動之外，中共亦計劃恢復中央金融工作委員會，以加強對金融事務的政治控制，把所有金融監管事務整合到一個機構之下。據了解，中央金融工作委員會是一個政策制定機構，曾在1998年成立，2003年被撤銷。知情人士透露，中共中央總書記辦公室主任、中共中央政治局七常委之一丁薛祥，和候任國務院總理李強是負責該委員會運作的可能人選。