習近平：雷鋒精神永不過時　要讓學雷鋒在青少年中蔚然成風

新華社報道指，中共總書記、國家主席習近平近日就學雷鋒活動作出指示，表示無論時代如何變遷，雷鋒精神永不過時，要讓學雷鋒在人民群眾特別是青少年中蔚然成風。



雷鋒精神多年來在內地獲高度評價。（資料圖片）

「把雷鋒精神代代傳承下去——紀念毛澤東等老一輩革命家為雷鋒同志題詞六十周年」座談會2月23日在京召開。會上傳達了習近平的上述指示。

習近平強調，要深刻把握雷鋒精神的時代內涵，更好發揮黨員、幹部模範帶頭作用，加強志願服務保障和支持，不斷發展壯大學雷鋒志願服務隊伍，讓學雷鋒在人民群眾特別是青少年中蔚然成風，讓學雷鋒活動融入日常、化作經常，讓雷鋒精神在新時代綻放更加璀璨的光芒，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興凝聚強大力量。

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他表示，要進一步開展好學雷鋒活動，把雷鋒精神代代傳承下去，引導激勵黨員、幹部、群眾為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻更多智慧和力量。

國防部新聞發言人譚克非23日表示，軍隊有關部門將開展系列活動，深化拓展學雷鋒活動。其中包括組織軍地青年典型代表在遼寧省撫順市祭掃雷鋒墓、在雷鋒生前所在部隊召開學雷鋒小型座談會等。