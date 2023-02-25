中央紀委書記李希首份工作報告公佈　部署2023年紀檢監察工作

1月9日至10日，二十屆中央紀委二次全會召開。中央政治局常委、中央紀委書記李希在會上的工作報告周四（23日）晚上全文公佈，其為李希首次作工作報告，部署2023年紀檢監察工作。



李希在報告中部署了2023年主要工作，據官媒《北京青年報》旗下政知新媒體梳理，其有幾個重點。首先是在持續深化落實中央八項規定精神、糾治「四風」方面，報告提出兩個層面共8個「緊盯」。其中，在嚴肅整治損害黨的形象、群眾反映強烈的享樂主義、奢靡之風這一層面，報告提出要緊盯反覆性頑固性問題，針對一些地方和單位公款吃喝、「舌尖上的浪費」不時反彈，貪圖享受、講究排場陋習不改等現象，及時嚴肅處理，點名道姓通報；緊盯改頭換面問題，針對一些單位「不吃公款吃老闆」、「不吃本級吃下級」、變著法子「吃空函」，借培訓考察之名公款旅遊等行為，加大查處問責力度；緊盯隱蔽隱性問題，針對以講課費、課題費、諮詢費等名義收送禮品禮金，以電子紅包、快遞物流方式「隔空送禮」，以及隱藏在高檔酒、「天價茶」、「天價煙」、高價月餅等背後的享樂奢靡問題，精準發現、嚴肅查處。

在重點糾治形式主義、官僚主義，則要緊盯貫徹黨中央重大決策部署不擔當、不用力問題，糾治空喊口號、只表態不落實行為；緊盯對政策舉措和工作部署片面理解、機械執行、野蠻操作問題，糾治簡單化、「一刀切」、層層加碼行為；緊盯玩忽職守不作為問題，糾治麻痺鬆懈、推諉扯皮、敷衍塞責、懶政怠政行為；緊盯任性用權亂作為問題，糾治不尊重規律、不尊重客觀實際和群眾需求隨意決策、盲目決策、違規決策行為；緊盯權力觀異化、政績觀扭曲、事業觀偏差問題，糾治「堆盆景」、搞「形象工程」、數據造假、違反財經紀律、加重基層負擔行為。

然後，在反腐敗重點領域，工作報告指出要突出重點領域，深化整治金融、國有企業、政法等權力集中、資金密集、資源富集領域和糧食購銷等行業的腐敗，堅決糾治政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」問題，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性、地域性腐敗。同時聚焦就業創業、教育醫療、養老社保、生態環保、安全生產、食品藥品安全、執法司法等領域，嚴肅查處貪污侵占、截留挪用、虛報冒領、吃拿卡要等行為，堅決懲治群眾身邊的「蠅貪」，著力消除基層消極腐敗現象。

中央紀委書記李希。（政知道）

值得一提的是，工作報告專門指出「鄉村振興」這一重點整治領域，提到積極開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，加強對重點項目、重大資金、重要環節的監督檢查，看住國家資產、集體財產，維護農民合法權益。2月16日，據中央紀委國家監委網站消息，中央紀委印發《關於開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治的意見》，要求對鄉村振興領域問題線索進行「大起底」和「回頭看」，並指，積極開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，是二十屆中央紀委謀篇開局的一項重要工作。這也是中央紀委層面首次就相關問題發文。

最後，在紮實開展全國紀檢監察系統幹部隊伍教育整頓方面，報告提到要把純潔思想、純潔組織作為突出問題來抓，切實加強政治教育、黨性教育，嚴明法紀，堅決清除害群之馬。李希表示，紀檢監察幹部要堅定鬥爭意志，事不避難、義不逃責，不信邪、不怕鬼、不怕壓，骨頭要硬，不患得患失，不給自己留後路，在攻堅戰持久戰中始終衝鋒在最前面。

另外，要教育引導紀檢監察幹部樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀，堅決防範被「圍獵」，不斷錘煉意志力、堅忍力、自制力。同時對執紀違紀、執法違法現象零容忍，從嚴懲治系統內的腐敗分子，堅決查處以案謀私、串通包庇、跑風漏氣等問題，堅決防止利用監督執紀執法權和職務影響力謀取私利，堅決防治「燈下黑」。