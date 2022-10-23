二十大｜七常委名單：習近平續任總書記　李強蔡奇丁薛祥李希入列

中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議新選出的中央政治局常委於今日（23日）中午12時許，同採訪中共二十大的中外記者見面。

新任中央政治局常委有7人，分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希（按照會議公報及現場介紹的順序排列）。習近平續任中共總書記、中央軍委主席。



【12:30】7名常委預料將按照如下職位分工：李強有望接掌國務院總理，趙樂際可望出任中國全國人大常委會委員長，王滬寧可望接任全國政協主席，蔡奇確定出任中共中央書記處排名第一的書記，丁薛祥有望接任國務院排名第一的副總理，李希擔任中紀委書記。其中，李希、蔡奇職位確定已公布，其他則是按照往例預測。

【12:17】按照常委名單排序，上海市委書記李強料將接任國務院總理，趙樂際則有望接任全國人大委員長。

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【12:16】此前曾被看好有機會「入常」甚至擔任重要職務的胡春華，不入24名中央政治局委員名單。

【12:10】習近平說，他被選舉繼續擔任中共中央總書記。他表示，現在中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會愈來愈大；將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。

【12:05】新任中央政治局常委有7人，分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希（按照會議公報及現場介紹的順序排列）。習近平續任中共總書記、中央軍委主席。

【11:53】直播開始。

內地官媒《中國青年報》發布圖片展示一中全會會後記者會的請柬。（微博）

【11:53】中共二十大昨日（22日）閉幕，選出二十屆中央委員會205名委員及中紀委133名委員。新一屆中委會和中紀委今日（23日）召開第一次全體會議。中共二十屆中央政治局常委，則將於一中全會會後同中外記者見面，常委人選備受關注。

昨日二十大閉幕後，公布了新一屆中央委員名單，該名單是判斷十九屆中央政治局常委誰將留任、誰將卸任的主要依據。

十九屆中央政治局7名常委中，習近平、王滬寧、趙樂際連任中央委員。至於李克強、栗戰書、汪洋及韓正則不在名單，意味這4人不再擔任政治局常委。

中共二十大昨日閉幕。（影片截圖）

前中共總書記胡錦濤昨日會中突然在兩名工作人員攙扶下離場，引起關注：

