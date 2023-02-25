央行官員：中國經濟2023年有望實現5%以上的成長

央行貨幣政策委員會委員王一鳴2月24日指出，如果2023年內不再發生疫情的嚴重反覆或者其他大衝擊，中國經濟2023年有望實現5%以上成長。他強調，如果能夠加大改革開放的力度，政策落實到位，市場預期持續改善，實際增速有望高於預期。



王一鳴在24日舉辦的第五屆全球財富管理論壇上分析，當前隨著最佳化疫情防控措施的積極效應逐步顯現中國經濟明顯轉暖，多項指標反彈回升，市場預期持續改善，國際組織和市場機構普遍對中國經濟轉向樂觀，紛紛調高全年經濟增長的預期。

王一鳴強調，2023年中國有望實現5%以上的增長，如果能夠加大改革開放的力度，政策措施落實到位，市場預期持續改善，實際的增速有望高於預期。

王一鳴表示，要從四方面提振市場主體信心，包含提振企業信心、提振消費者信心、提振投資者信心，以及提振外資企業信心。

王一鳴強調，要加快恢復和擴大消費。通過擴大公共服務支出提高受疫情影響較大的中低收入居民的消費能力，合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車等消費。

針對房地產，王一鳴也指出，房地產對居民消費有重要影響，目前金融部門在供給端加大對優質房企的融資支持十分必要。他提到，要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，研究頒布鬆綁需求端限制的措施，降低抵押貸款利率，促進房地產市場銷售回升。

中國2022年經濟成長率為3%，相較2022年初政府工作報告訂出5.5%的目標近乎少了一半，外界分析認為，清零政策下嚴格的疫情封控等因素，對中國經濟造成嚴重衝擊。