中國人民大學前校長　著名經濟學家黃達因病逝世　享年98歲

《央視新聞》報道，著名經濟學家，中國人民大學原校長黃達因病於2023年2月18日在北京逝世，享年98歲。



黃達，1925年2月22日出生於天津，1981年成為中國首批經濟學專業博士生導師，2009 年受聘為中國人民大學首批一級崗位教授，2020年離休。黃達作為新中國金融學科主要奠基人，曾擔任第八屆全國人大財經委員會委員、國務院學位委員會第三屆學科評議組經濟學召集人、教育部社會科學委員會顧問、中國金融學會名譽會長等重要職務。

作為新中國金融教育事業的主要開拓者，黃達主持編著了許多高水平科學著作和核心教材。如20世紀80年代的《社會主義財政金融問題》、90年代的《貨幣銀行學》和新世紀的《金融學》，均成為各個歷史時期全國高等院校經濟金融學專業學生的首選教材。黃達還曾設立「吳玉章獎金基金委員會」，探索國內人文社會科學領域的評價機制。

此外，黃達撰寫的《財政信貸綜合平衡導論》等論著，系統闡述了貨幣流通與市場供求平衡的基本內涵、信貸收支與財政收支之間的關係，並提出了「正確解決建設資金供求矛盾是實現財政信貸綜合平衡的關鍵」這一重要論斷，標誌著財政信貸綜合平衡理論的建立，奠定了中國宏觀經濟均衡理論的基礎，得到學術界普遍讚譽。