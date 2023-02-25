內地首次開展紀檢系統教育整頓　中紀委書記李希：堅決清理門戶

全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓動員部署會議周五（24日）在北京召開，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希在會上表示，開展教育整頓，是當前紀檢監察機關的一項重要政治任務，要清倉起底全面處置線索，刀刃向己主動說清問題，嚴肅認真堅決清理門戶。有內媒報道指，在全系統範圍內開展紀檢監察幹部隊伍教育整頓，尚屬首次。



中央紀委書記李希。（政知道）

李希指出，要充分認識開展教育整頓的重大意義，自覺接受刻骨銘心的革命性鍛造和深入靈魂的精神洗禮，鑄就政治忠誠、清除害群之馬、健全嚴管體系、增強斗爭本領，確保黨和人民賦予的權力不被濫用、懲惡揚善的利劍永不蒙塵，真正做到讓黨中央和習近平總書記放心、讓人民群眾滿意。

李希強調，教育整頓要把嚴要求和實舉措有機融合，強化教育純潔思想，清理整頓純潔組織，刀刃向內自剜腐肉，提高本領擔當作為。要緊盯檢視整治要害，清倉起底全面處置線索，刀刃向己主動說清問題，嚴肅認真堅決清理門戶，動真碰硬重點推進整改，把嚴的要求傳導到每一名紀檢監察幹部。用制度形式把教育整頓中形成的好經驗好做法固化下來，進一步加強規范化、法治化、正規化建設，推動形成嚴管嚴治的常態長效機制。

李希表示，教育整頓在黨中央堅強領導下開展，要堅持將黨的領導貫穿全過程。要充分發揮政治機關優勢，強化組織領導，加強整體謀劃，注重結合融合，堅持全員參與、全面覆蓋，分層分類指導督導，防止運動式，避免「一刀切」，確保取得實實在在成效。