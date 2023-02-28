提出共同富裕三次分配　中國著名經濟學家厲以寧逝世　北大發悼文

著名經濟學家、北京大學哲學社會科學資深教授厲以寧先生，2月27日在北京病逝，享年92歲。厲以寧曾主持起草《證券法》，亦曾提出「共同富裕是社會主義的根本原則」。2月28日上午8時左右，北京大學官方發布文章，深切悼念緬懷。



《每日經濟新聞》介紹，厲以寧教授是所有製改革理論的主要代表人物，在西方經濟學、國民經濟管理學、經濟改革理論、經濟轉型理論等方面均有很深造詣，形成了獨特又系統的思想體系，歷來被認為是溝通中西、體系恢宏的經濟學家，對中國經濟學的學術發展以及中國經濟改革的政策趨向均有廣泛而深刻的影響力。

厲以寧。（資料圖片）

據《人民政協報》，厲以寧是中國最早關註三次分配的經濟學家。改革開放伊始，厲以寧就開始了對第三次分配的研究和思考。1991年10月，厲以寧在《北京大學學報（哲學社會科學版）》第5期發表的《論共同富裕的經濟發展道路》一文中，提出「共同富裕是社會主義的根本原則」，並談到了共同富裕與市場機制、政府的收入調節政策之間的關係。

厲以寧教授在經濟學理論方面有多部著作，發表了大量文章，是中國最早提出股份制改革理論的學者之一，主要著作包括：《中國經濟改革的思路》、《非均衡的中國經濟》、《中國經濟改革與股份制》、《走向繁榮的戰略選擇》等。

厲以寧提出了中國經濟發展的非均衡理論，並對「轉型」進行理論探討，對中國經濟改革發展產生了深遠影響。厲以寧還主持了《證券法》和《證券投資基金法》的起草工作。

厲以寧先生的講座現場，座無虛席。（圖 / 北京大學）

北京大學28日上午8時左右發表悼文，沉痛悼念厲以寧先生。悼文中寫道：「厲以寧先生為中國經濟發展與改革貢獻了大量重要的思想，倡導股份制改革，更親歷一線參與推動改革進程。社會主義市場經濟繁榮發展，歷史實踐證明了他諸多真知灼見。」

北京大學校長龔旗煌院士表示，厲以寧教授深受晚輩後學愛戴，他畢生在北大學習、從教，把全部心血都奉獻給了北大，奉獻給了經濟學教育和研究事業，始終將經世濟民、教書育人作為自己的神聖使命，始終保持學者本色，堅持真理、追求真理，有力推動了中國社會主義市場經濟的發展。他的逝世，是北京大學和中國經濟學界的雙重損失。