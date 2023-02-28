國家統計局：初步核算2022年GDP比前一年增長3%　城鎮失業率5.6%

國家統計局今日（28日）發布《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》，初步核算2022年全年國內生產總值為1210207億元（人民幣，下同），比前一年（2021年）增長3.0%。



其中，第一產業增加值88345億元，比前一年增長4.1%；第二產業增加值483164億元，增長3.8%；第三產業增加值638698億元，增長2.3%。全年最終消費支出拉動國內生產總值增長1.0個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長1.5個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長0.5個百分點。

全年人均國內生產總值85698元，比前一年增長3.0%。國民總收入1197215億元，比前一年增長2.8%。全員勞動生產率為152977元/人，比前一年提高4.2%。

年末全國就業人員7億3351萬人，其中城鎮就業人員4億5931萬人，佔全國就業人員比重為62.6%。全年城鎮新增就業1206萬人，比前一年少增63萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為5.6%。年末全國城鎮調查失業率為5.5%。全國農民工總量2億9562萬人，比前一年增長1.1%。其中，外出農民工1億7190萬人，增長0.1%；本地農民工1億2372萬人，增長2.4%。

全年居民消費價格比前一年上漲2.0%。工業生產者出廠價格上漲4.1%。工業生產者購進價格上漲6.1%。農產品生產者價格上漲0.4%。12月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲的城市個數為16個，持平的為1個，下降的為53個；二手住宅銷售價格同比上漲的城市個數為6個，下降的為64個。