與周琦爆紛爭新疆隊宣布退出CBA：籃協處罰「匪夷所思荒唐至極」

中國籃球協會上月裁定，中國CBA老牌球隊新疆廣匯男籃俱樂部（簡稱「新疆男籃」）球員註冊違規，並作出處罰。由於對處罰決定不滿，新疆男籃周二（2月28日）深夜宣布退出CBA聯盟，更批評籃協的處罰「匪夷所思、荒唐至極」。



新疆男籃的公告稱，2月17日，籃協紀律與道德委員會認為新疆男籃註冊違規，做出嚴重錯誤、無理荒誕的處罰，嚴重侵害了俱樂部合法權益、嚴重傷害了新疆各族球迷感情、嚴重破壞了新疆籃球運動和體育事業的發展。

公告稱，這一處罰違背事實、違反法規、不符合正常工作流程，俱樂部無法認可、決不接受。為抗議籃協不合理的決定，俱樂部決定退出本賽季CBA聯賽，退出CBA聯盟。公告又稱，退出CBA聯盟後，新疆男籃會將全部資產捐贈給新疆維吾爾自治區。

公告還將矛頭直指籃協和籃協主席姚明，稱禍根是籃協「管辦不分」，這也是目前中國籃球各種亂象的根源。公告稱，2017年至今，籃協主席和CBA聯盟董事長均由姚明一人擔任。籃協的管理職能與CBA聯盟的辦賽業務交叉混同，籃球行業亂象叢生。目前，CBA聯盟的中間業務高度集中，籃協的教練員資格培訓、經紀人資質認定、青少年籃球賽事等諸多業務，以及CBA聯盟的經紀人業務、主要贊助商業務，均由某家體育管理公司大量承攬，甚至獨家承辦。

新疆男籃早前和球員周琦之間出現糾紛。（視覺中國）

周琦：處罰公正客觀

此前，新疆男籃和球員周琦之間出現糾紛。周琦於2021年宣布退出2021至22年度的CBA賽季；又指已向籃協遞交資料，舉報球隊涉嫌違規註冊。周琦此前多次表明想轉投遼寧男籃，卻屢遭新疆男籃阻撓。

本年2月17日，籃協官方公布因周琦轉會註冊違規，新疆男籃一年內限制註冊新運動員，同時禁止參加或進行國內運動員轉會交流，而周琦則因此恢復自由身。

新疆男籃2月28日的公告批評周琦「多次採取不同方式對我俱樂部進行抹黑詆毀。周琦如此執意離開我俱樂部，完全是巨大的利益驅使。如期成為『自由球員』，簽字費等個人收入將十分驚人」。

周琦則在凌晨發長文反擊稱，透露他在國家隊集訓和比賽期間，「我分別多次收到了來自新疆陌生電話號碼的恐嚇、威脅！並在比賽前夕，收到廣匯董事長的短信『別在白日夢了，豁出命來也不會讓你走的！』」長文還指責新疆隊欺上瞞下、欺壓球員，又說籃協的處罰公正客觀。