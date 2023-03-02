中央政治局委員、書記處書記等向黨中央和習近平述職

據新華社2日報道，根據中共中央有關規定，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記每年向黨中央和習近平總書記書面述職。近期，有關領導按規定向黨中央和習近平書面述職，習近平審閱了述職報告並提出重要要求。



報道指，黨中央集中統一領導是黨的領導的最高原則。有關領導每年向黨中央和總書記書面述職一次，就增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」、履行全面從嚴治黨責任、貫徹落實黨中央決策部署、推進本職工作、廉潔自律情況作出報告，是加強和維護黨中央集中統一領導的重要制度安排。

報道又指，黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本原因就在於堅持黨的領導不動搖，堅持黨中央權威和集中統一領導不動搖。2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，必須全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，確保全黨統一意志、統一行動、步調一致向前進，努力實現良好開局，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興打好基礎。