2023兩會前瞻｜新總理李強的首場記者會

十年前，十二屆全國人大一次會議閉幕後，剛剛擔任中國國務院總理的李克強，帶領着四位副總理在人民大會堂三樓金色大廳首次與中外記者見面。這場記者會上，首次亮相的李克強留下了很多膾炙人口的話，比如「改革貴在行動，喊破嗓子不如甩開膀子」、「要使明規則戰勝潛規則」、「觸動利益比觸動靈魂還難」、「城鎮化不是靠攤大餅」，也呈明瞭本屆政府三大施政目標：持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正。以及為實現施政目標必須有的三大保障：建設創新政府，依靠改革開放使經濟社會充滿活力；建設廉潔政府，增強政府的公信力、執行力和效率；三是建設法治政府，用法治經濟來建設現代經濟、現代社會、現代政府。

十年後，十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任總理李強也將帶着四位新的副總理（丁薛祥、劉國中、何立峰、張國清）首次亮相。他將給外界呈現怎樣的個人風格與施政形象，又將如何應對各路媒體圍繞中國經濟、外交、本屆政府施政目標、台灣問題、香港問題等的提問，即將召開的兩會很快就會揭曉答案。

自中共二十大進入政治局常委成為候任總理，李強公開展示個人能力和施政風格的機會並不多。2022年10月28日，上海召開全市領導幹部會議上，李強交棒新任上海市委書記陳吉寧。陳吉寧評價李強「政治上清醒堅定，有強烈的事業心和豐富的領導經驗，堅定貫徹執行黨的路線方針政策，深入謀劃上海改革創新發展重大舉措，統籌推動三項新的重大任務落地見效，自覺踐行人民城市重要理念，大力推進城市治理現代化，帶頭履行全面從嚴治黨政治責任，為上海改革發展勤勉敬業、夙夜在公，作出重大貢獻，同全市廣大幹部群眾結下深厚感情。」

李強與新任上海市委書記陳吉寧交接。（資料圖片）

也是在同一場合，上海市委副書記、市長龔正評價李強「在上海工作期間，堅定貫徹黨中央決策部署，奮力推動上海『五個中心』建設，為上海發展打下了很好基礎、留下了寶貴財富，上海人民將永遠銘記。」

現年63歲的李強是浙江瑞安人，在擔任上海市委書記之前，曾長期在浙江任職，2002年至2003年，李強擔任浙江省温州市委書記，温州是中國民營經濟高度發達的地方，中國改革開放初期，温州以及浙江多地，率先打破條條框框，大膽闖、大膽試，改革開放初期的「四允許」，也即允許農民經商、允許從事長途販運、允許開放城鄉市場、允許多渠道競爭，就是最早起自隸屬於浙江的義烏。李強在接受傳媒採訪和公開講話中，也多次談到温州的重商文化，以及浙江的草根經濟、創業文化和開放誠信。

2004年，李強從温州市委書記、市人大常委會主任調任浙江省委秘書長，及至2012年才離開秘書長職位，先後擔任浙江省委副書記、政法委書記，一直到浙江省長。2016年從浙江省長任上調至江蘇，擔任省委書記、省人大常委會主任。2017年十九大上，李強躋身政治局委員，並擔任上海市委書記，直至二十大進入政治局常委序列，成為正國級領導人。

從擔任政治高地上海市委書記開始，李強就開始被貼上「習近平大管家」的標籤，此標籤源於其在擔任浙江省委秘書長期間，時任浙江省委書記正是習近平。2002年至2007年，習近平擔任浙江省委書記，長達五年時間裏，李強一直是秘書長。2022年3月底開始，受疫情衝擊，上海進入為期兩個月的封控狀態，外界對李強會否晉升以及對其評價出現分化。

李強出席第五屆中國國際進口博覽會開幕式。（新華社）

從昔日的「大管家」到今日的總理，李強將如何處理府院關係，如何在疫後重振中國經濟，以及如何提振民營企業家和社會的信心，從其主政浙江期間的表現來看，顯然有着很開放的一面。比如針對浙江民營經濟發展問題，李強說：「如果要問下一步浙江的民營經濟怎麼樣，就要去看經濟的主體——民營企業，特別是民營企業家們，是不是還很活躍，是不是依然還很有創造力。哪怕是他現在蟄伏一時，受到一些打擊，但都不要過於擔心，只要浙商精神還在，闖勁還在，我們就不怕。」他稱讚浙商的創業精神，「在十分艱苦的環境裏闖出來的，什麼也不怕，哪裏也敢闖，所以在市場經濟中『一遇雨露就發芽，一見陽光就燦爛』」，「他們不怕辛苦，不怕利薄、不怕人家瞧不起」，「這種企業家精神，支撐着浙江民營經濟蓬蓬勃勃地發展」。

再如談及政府與市場關係時，李強特別提到了「三隻手」，即政府有形之手、市場無形之手、社會自治之手。他說，不光要充分發揮市場這隻「無形之手」的決定性作用，還要讓政府這隻「有形之手」更加有效，使社會這隻「自治之手」更加完善。他認為治理能力現代化包括三條，即政府有限、有為、有效，「全面深化改革，把制度活力轉化為市場活力、社會活力，需要政府更有活力，這要從政府自身改革做起，做到有限、有為、有效」。

2014年，時任浙江省長李強在首屆世界網絡大會上的主旨演講中，特別談到了當時浙江面對的「成長的煩惱」——「浙江經濟正處在轉型升級的關鍵時刻，這幾年我們的經濟發展也遇到了成長的煩惱，根子在於我們的經濟以傳統產業為主的經濟結構，主要表現在五個過多的依賴，過多的依賴低端產業，過多的依賴資源要素消耗，過多的依賴低成本的勞動力，過多的依賴傳統的商業模式，過多的依賴低小散的企業。」彼時，李強將排解煩惱的藥方鎖定於以網絡為核心的訊息經濟。

2022年10月27日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。這是習近平等在延安革命紀念館，參觀《偉大歷程——中共中央在延安十三年歷史陳列》。（新華社）

九年後的今天，中國面對的內外環境已經全然不同於2014年，李強也從浙江省長晉升為中共二號政治人物，對今天的李強和中國來說，無疑有了新的「成長的煩惱」，那就是在世紀疫情與百年變局交織下，如何完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。誠如二十大報告所言，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。發展是黨執政興國的第一要務。」如何激發人們的創造力和能動性，如何提供穩預期、穩信心的源頭活水，如何讓「發展是第一要務」、「以經濟建設為中心」落到實處，考驗着新一屆領導班子，尤其考驗着新任總理李強。