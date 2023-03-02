華興資本董事長包凡涉貪腐案被查　WSJ：疑以公司職務換取貸款

撰文：陳進安
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上月底，華興資本控股在港交所公告，公司董事會主席、執行董事、首席執行官和控股股東包凡正配合中國有關機關的調查。周四（2日），案件更多細節披露，美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）引述知情人士報道指出，包凡被查原因疑似涉入了公司前總裁叢林的貪腐案，後者因在中國工商銀行融資租賃部門任職時疑似有貪腐行為，於去年9月遭到拘留並調查。

報道指，包凡在遭拘留前，已被相關部門約談多次，詢問有關叢林在銀行體系工作時，疑似和華興資本「交換條件」，藉此協助安排貸款。知情人士透露，2017年，工銀國際控股有限公司向華興資本提供了一筆2億美元信貸額度，該筆貸款是以包凡實際控制的一家公司的股份作為抵押，並約定在華興資本於香港上市後償還。2018年，華興資本首次於香港公開發行（IPO）時，工銀國際是保薦人之一。

報道又指，從貸款審核通過到華興資本上市，工銀國際的貸款部門負責人都是叢林，其更於2020年成為華興資本一員。調查人員懷疑，包凡藉由向叢林提供華興資本的職務，換取貸款審核的通過。報道進一步分析，過去一年，工銀多名高層因涉貪而落馬，叢林及其相關案件，是針對工銀更大規模調查的一部分。而自被帶走後，叢林就再無消息，華興資本目前還沒就此發表任何聲明。

包凡（左）疑藉由向叢林（右）提供華興資本的職務，換取貸款審核的通過。（搜狐）

2月26日，華興資本控股在港交所公告，董事會已獲悉，包凡目前正配合中國有關機關的調查，並重申集團目前的業務及運營維持正常。如任何中國有關機關要求本公司依法進行配合，公司將配合該等調查。公司的執行委員會，包括公司的兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他公司管理層，將繼續負責集團的日常管理和運作。公司將繼續關注上述事項的後續發展，並將於適當時候作出進一步公布。

50多歲的包凡是華爾街資深人士，2005年與他人共同創立華興資本，處理許多公司的併購、私募和公開上市事宜。包凡一直是該公司公眾形象的代表，經常在國際會議上發言，並宣傳他對該公司的願景。

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