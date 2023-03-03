全國兩會即將開幕　北京加強安檢　採閉環管理48小時做一次核酸

兩會召開在即，據《新華社》報道，全國政協十四屆一次會議3月4日在北京開幕，4日下午4時半在人民大會堂舉行新聞發布會；新一屆全國人大一次會議則將在7日舉行外長記者會，新任外交部長秦剛將出席並回答中外記者提問。



此屆由於適逢政府換屆，且是二十大後的首個大型政治會議，亦是中國走出疫情後的第一次兩會，將公布2023年經濟增長目標和國務院人事佈局，備受各界矚目。

據了解，內地疫情雖逐漸平息，社會也逐步復常，但兩會依舊採取嚴格的「閉環管理」，代表和委員會議期間均無法外出，須48小時做一次核酸，北京維安部署全面升級，包括實施禁飛令、進京包裹須「二次安檢」等。

31省、市、自治區的全國人大代表和政協委員，3月1日起已陸續進駐各省（界別）代表團飯店。

綜合內媒台媒報道，北京人民大會堂、天安門廣場及中南海所在的長安街保安明顯加強，不時有特警小隊乘坐的車輛來回行駛。上海、湖北、港區人大代表團預計將入住北京飯店，港區政協委員將下榻的北京華彬費爾蒙酒店，附近設了圍欄並有保安把守，附近有公安、武警及特警車輛戒備。

據了解，每一處人大代表與政協委員駐地的飯店大門，都有布置完備的安檢機器和人員臉部識別驗證管理系統。

台媒《聯合報》報道，隨著兩會將開幕，北京各公眾場所和天安門廣場公安與便衣員警已明顯增多，連遊客拍照都可能被查。

鄰近人民大會堂地鐵一號線天安門東站、天安門西站、王府井站等，不時可見公安查看往來人員的身分證明，有些人甚至被要求檢查手機。

報道指出，北京主要幹道如：東直門外大街、長安街等，每100米設有「守望相助崗」，由兩名身著紅夾克的紅臂章大媽，坐在崗位上隨時監看來往行人，北京主要天橋目前也皆有保安24小時駐守。

附近商家收到兩會期間加強治安文件 北京禁無人機氣球

一家川菜館老闆出示「兩會期間商戶加強治安管理規則」文件表示，半個多月以來，他已經收到不下五份這些文件，「這顯示中共中央特別重視今年的換屆大會」。

台媒《ETtoday東森新聞雲》指出，北京市公安局日前發布規定，要求自3月1日零時起至3月14日24時期間，北京市行政區域內，禁止「低慢小」航空器進行各類未經審批的飛行活動，包括無人機、滑翔傘等，施放氣球也被禁止。

進京包裹則須二次安檢。根據國家郵政局通知，要求各企業要對進京郵件快件嚴格落實實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」；兩會閉幕前，要對進京郵件快件實行投遞前「二次安檢」，未經過「二次安檢」的郵件快件不得安排投遞。

報道指，這揭露2023年兩會會期較去年（2022年）更長，可能持續至13日閉幕。而北京相關安檢措施會待新任總理中外記者會結束、代表和委員們離京後，才會解除當前嚴密的安檢。