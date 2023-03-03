兩會前瞻｜中國 GDP目標料「坐五望六」　洪灝︰人民幣升勢未止步

2023年中國政協、人大會議，即俗稱的「兩會」，將於本周六（4日）及周日（５日）開幕。今次「兩會」是中國取消新冠「清零」政策之後的首次，外界預計會公布重大經濟復蘇計劃及釋放新的政治政策訊號。有「中國最準分析師」美名的對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝指出，關注今年官方訂立的經濟目標。在貨幣政策方面，他的看法與坊間觀點不同，認為政府無必要加大寬鬆政策力度，因為從地產銷售的表現看到，早前的貨幣刺激政策正在發揮作用，因此看好人民幣升勢未止步。



中國 GDP目標有望加碼至6%

兩會期間最引人注目的經濟議程，必然是今年中國GDP增長目標，以及貨幣政策的走向。中外投行普遍預期，今年ＧＤＰ增長必然「保五」（GDP增長5%以上）。然而，在兩會前夕，中國最新公布的製造業PMI數據，創出十年新高，更有外電消息傳出，中央對於2023年的經濟增長目標信心增加，可能將目標上調至6%，以提振投資者及消費者的信心。

兩會期間最引人注目的經濟議程，必然是今年中國GDP增長目標，以及貨幣政策的走向。中外投行普遍預期，今年ＧＤＰ增長必然「保五」（GDP增長5%以上）。（視覺中國）

2022年受到疫情影響，中國經濟增長3%，遠低於政府去年制定的5.5%的目標。在封控措施下，消費受嚴重打擊，一直是經濟增長引擎的社會消費零售「死火」，多年來首次見負增長。因此，市場料今年穩增長是首要任務，對今年疫後復蘇抱有高度期望。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預期，GDP增長目標設定在5%左右，宏觀政策保持支持寬鬆基調，包括將一般公共預算赤字率小幅擴大至GDP的3%，地方政府專項債限額小幅擴大至3.7-3.8萬億元，以及進一步放鬆房地產政策。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈的預期更樂觀，認為中國GDP增長目標應在5.5%至6%之間，因為本周公布的中國製造業PMI數據，給了政府一個很好的理由，設定高增長目標。她又指，儘管復蘇步入正軌，但今年並不容易。尤其是外圍經濟持續疲弱，或影響出口及與出口相關的製造業活動。ING預計今年中國GDP增長為5%，如消費及就業市場表現強勁，可上調至5.5%。

對於貨幣政策方面，市場對官方會否進一步減息及下調存款準備金率(降準)抱有分歧。(資料圖片)

貨幣政策方面，兩會期間官方會對新一年的政策走向定調，目前市場對官方會否進一步減息及下調存款準備金率(降準)抱有分歧。

瑞銀預計2023年人行會再降準一次，不會下調MLF等政策利率，但LPR或將進一步小幅下調，信貸增速溫和回升至10%。預計政策會繼續強調提振消費，但不會出台全國性的大規模消費刺激或收入補貼。

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝接受訪問時透露，近日到深圳，發現「零售市道明顯轉旺，人流多左好多，在酒店Check In都要排長龍」，相信官方會先觀察市民零售銷售回升勢頭，不會急於在短期推出貨幣刺激措施以及減息。(資料圖片)

近月中國經濟數據強於預期

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝接受訪問時則指出，政府無必要加大寬鬆政策力度，因為觀察今年首兩個月的中國經濟數據，整體上強於預期。他提到地產銷售的表現回升，反映政府早前推出的刺激政策正在發揮效力。

中指研究院發布報告稱，2月百城新建住宅平均價格每平方米16174元(人民幣‧下同)，按月持平，結束七連跌；按年則下跌0.06%，跌幅較1月擴大0.03個百分點。

他透露，近日到深圳，發現「零售市道明顯轉旺，人流多左好多，在酒店Check In都要排長龍」，相信官方會先觀察市民零售銷售回升勢頭，而不會急於在短期推出貨幣刺激措施以及減息。 對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝

對於人民幣一度跌至逼近「七算」，洪灝認為走勢上只是急升後的正常回調，重申人民幣的強勢只會遲到，不會缺席，（路透社）

洪灝：人民幣回調後 有望掉頭上試6.6

兩會舉行前一周，人民幣波動加大，走勢出現「先低後高」。在2月下旬，市場對美國加息預期上調，引發非美貨幣走弱，其中人民幣兌美元受壓，一度跌至逼近「七算」，見6.96左右創今年新低。不過，最新中國的經濟數據超預期，支撐人民幣回升，最新企穩6.9。

對於人民幣一度跌至逼近「七算」，洪灝認為走勢上只是急升後的正常回調，受到市場對中國經濟復蘇預期所左右。重申人民幣今年的升勢確定，認為隨著中國央行資產負債表的擴張，以及隨之而來的預期和基本面修復，人民幣的強勢只會遲到，不會缺席，並相信今年人民幣兌美元將再度向上，突破今年高位並上試6.6水平。