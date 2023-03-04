中國外交愈具攻擊性？王超：中方堅決反對一些國家「長臂管轄」

十四屆全國人大一次會議今日（3月4日）在人民大會堂舉行新聞發佈會，大會發言人王超就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



針對記者提問，中國外交是否會越來越具有攻擊性？一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，對外國實體和個人進行肆意打壓，這種做法和霸淩行徑被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。中方一貫堅決反對這種做法，針對那些對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑。

亞洲新聞台（CNA）記者提問現場提問，去年（2022年）中國全國人大公布《對外關係法（草案）》，其中包括中國在必要時可以採取反制和限制措施。考慮到中國面臨的外部挑戰，包括涉及美國的挑戰，上述措施對中國的外交政策意味著什麼？中國外交是否會越來越具有攻擊性？

王超表示，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，對外國實體和個人進行肆意打壓，這種做法和霸淩行徑被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。中方一貫堅決反對這種做法，針對那些對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國出台《反外國制裁法》《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》《不可靠實體清單規定》等予以反制。

他說，作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性的規定：中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯，對於損害中國主權安全發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，我們在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

王超強調，在全面建設社會主義現代化國家新征程中，中國實行改革開放的決心和意志是堅定不移的。全國人大及其常委會高度重視維護國家主權安全發展利益方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。

「中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作。」他說。

王超指出，中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。對於損害我國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，我國在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。