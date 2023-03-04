兩會｜發布會：中國人大代表選舉是世界上規模最大的民主選舉

周六（3月4日），十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行新聞發布會，大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答記者提問。



十四屆全國人大一次會議大會發言人王超說，本次大會3月5日上午開幕，13日上午閉幕，會期8天半。大會議程共有9項，包括審議政府工作報告；審查計劃報告及草案；審查預算報告及草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告；審議國務院機構改革方案；選舉和決定任命國家機構組成人員。十四屆全國人大實有代表2977人，目前已有2962名代表向大會報到，大會各項準備工作已全部就緒。

王超又說，本屆全國人大一次會議是在「二十大」開局之年召開的一次重要會議，是換屆的大會，大會將以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國，貫徹全過程人民民主，認真履行憲法和法律賦予的職責，動員全國各族人民更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，為全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

2022年是中國現行憲法公佈施行40周年，王超表示，現行憲法發揮的重大作用可以用「六個有力」來概括。 40年的實踐充分證明，現行憲法有力堅持了中國共產黨領導，有力保障了人民當家作主，有力促進了改革開放和社會主義現代化建設，有力推動了社會主義法治國家進程，有力促進了人權事業發展，有力維護了國家統一、民族團結、社會和諧穩定。全國人大及其常委會將全面貫徹落實二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記關於憲法的重要論述精神，堅定不移走中國特色社會主義法治道路，譜寫新時代中國憲法實踐的新篇章。

就法律體系方面，王超指，今年，全國人大常委會圍繞八個方面初步安排35件繼續審議和初次審議的法律案。這八個方面具體是：堅持和完善人民代表大會制度，構建高水平社會主義市場經濟體制，實施科教興國戰略，推進建設社會主義文化強國，保障和改善民生，推動綠色發展，完善社會治理體系，完善國家安全法治體系等。

目前，十四屆全國人大常委會立法規劃編制工作已經啟動，正在向各個方面廣泛徵集立法項目，將突出重點領域、新興領域、涉外領域立法，完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供高質量的法治保障。

就外交政策方面，王超稱，中國一向堅決反對「長臂管轄」。對外關係法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，中國在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

王超稱，「一帶一路」倡議提出十年來，朋友圈不斷擴大，累計150多個國家、30多個國際組織簽署了合作文件。 「一帶一路」務實合作持續深化拓展，為各國發展經濟、增加就業、改善民生作出了積極貢獻。開展「一帶一路」合作，中國從不附加任何政治條件，從不謀取任何政治私利，願與共建「一帶一路」夥伴一道，繼續推動高質量共建「一帶一路」取得更多新發展。

對於中歐關係，王超表示，去年以來，習近平主席同歐洲領導人頻密互動，雙方一致同意推動中歐關係健康穩定發展，反對「新冷戰」和陣營對抗，反對經濟「脫鉤」。中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突，有的是廣泛共同利益和長期積累的合作基礎。中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮，支持歐盟在國際事務中發揮建設性作用。希望歐方同中方一道，堅持相互尊重、互利共贏、對話合作，擴大貿易和雙向投資，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，推動政治解決國際和地區熱點問題。

王超（中）就大會議程和人大工作相關問題回答記者提問。（新華社）

人大代表選舉是世界上規模最大的民主選舉 王超

王超介紹，這次修改立法法有以下主要內容：完善立法指導思想和原則；加強憲法實施和監督，明確立法和備案審查工作中的合憲性審查要求；完善立法決策與改革決策相銜接相統一的製度機制，完善授權決定制度；貫徹和體現全過程人民民主重大理念；明確科學立法、民主立法、依法立法的有關要求；明確監察法規的法律地位，完善部門規章制定主體；完善設區的市的立法權限，明確地方立法中的區域協同立法及其工作機制；完善備案審查制度；加強立法宣傳工作。這次修法將貫徹全過程人民民主重大理念及其要求，確保立法工作各個環節都能聽到人民的聲音、了解基層的情況。

王超指，中國的人大代表選舉是世界上規模最大的民主選舉，是中國全過程人民民主的生動實踐。中國的人大代表具有廣泛的代表性，每一個地區、每一個行業、每一個領域、每一個民族都有人大代表，各級人大代表中基層群眾都佔有相當比例。

例如，在262萬多名縣鄉兩級人大代表中，一線工人、農民、專業技術人員等基層代表在縣級人大代表中所佔的比重為52.53%，在鄉級人大代表中所佔比重為76.75%。在2977名十四屆全國人大代表中，少數民族代表442名，佔代表總數的14.85%，全國55個少數民族都有代表；歸僑代表42名，婦女代表790名，佔代表總數的26.54%；一線工人、農民代表497名，佔代表總數的16.69%。

王超表示國安法後香港局勢實現由亂到治的重大轉折。圖為2019年反修例示威現場。（資料圖片）

王：逾七成半香港市民對國安法滿意

就香港問題，王超表示，制定實施香港國安法，是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑。香港國安法實施以來，維護國家安全的製度機制不斷完善，國家安全得到有力保障，社會秩序迅速恢復，法治得到彰顯，營商環境不斷改善，發展重回正軌，香港居民的權利自由得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。民調顯示，75.7%的市民對香港國安法實施成效感到滿意。去年底，全國人大常委會就香港國安法有關條款作出解釋，闡明了相關條文的法律含義，明確了解決有關問題的方式和路徑，及時妥善解決了香港國安法實施中遇到的實際問題。

對於國防費的規模，王超表示，其是綜合考慮國防建設的需求和國民經濟發展的水平而確定的，這也是世界各國的通行做法。國防費的增長，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國防費佔國內生產總值的比重多年保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度、合理的。中國的前途是同世界的前途緊密聯繫在一起的。中國的軍事現代化，不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的積極力量。

王超又介紹，目前全國人大常委會法工委在全國31個省（區、市）設立了32個基層立法聯繫點，輻射帶動全國各地設立5500多個基層立法聯繫點，形成了國家級、省級、市級聯繫點三級聯動的工作格局。這些聯繫點已經成為讓基層聲音原汁原味抵達國家立法機關的「直通車」。