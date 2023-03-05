兩會｜李克強：2023年GDP增速目標5％左右　低於外界預期

3月5日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份《政府工作報告》。



過去一年是黨和國家歷史上極為重要的一年

李克強指出，2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年。黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖。面對風高浪急的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加大宏觀調控力度，實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定，中國發展取得來之極為不易的新成就。

過去一年，中國經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊。在黨中央堅強領導下，我們高效統籌疫情防控和經濟社會發展，根據病毒變化和防疫形勢，優化調整疫情防控措施。面對經濟新的下行壓力，果斷應對、及時調控，動用近年儲備的政策工具，靠前實施既定政策舉措，堅定不移推進供給側結構性改革，出台實施穩經濟一攬子政策和接續措施，部署穩住經濟大盤工作，加強對地方落實政策的督導服務，支持各地挖掘政策潛力，支持經濟大省勇挑大樑，突出穩增長穩就業穩物價，推動經濟企穩回升。

全年國內生產總值增長3%，城鎮新增就業1206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格上漲2%。貨物進出口總額增長7.7%。財政赤字率控制在2.8%，中央財政收支符合預算、支出略有結餘。國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤。生態環境質量持續改善。

針對企業生產經營困難加劇，加大紓困支持力度。受疫情等因素衝擊，不少企業和個體工商戶遇到特殊困難。全年增值稅留抵退稅超過2.4萬億元，新增減稅降費超過1萬億元，緩稅緩費7500多億元。為有力支持減稅降費政策落實，中央對地方轉移支付大幅增加。引導金融機構增加信貸投放，降低融資成本，新發放企業貸款平均利率降至有統計以來最低水平，對普惠小微貸款階段性減息。用改革辦法激發市場活力。量大面廣的中小微企業和個體工商戶普遍受益。

針對有效需求不足的突出矛盾，多措並舉擴投資促消費穩外貿。去年終端消費直接受到衝擊，投資也受到影響。提前實施部分「十四五」規劃重大工程項目，加快地方政府專項債券發行使用，依法盤活用好專項債務結存限額，分兩期投放政策性開發性金融工具7400億元，為重大項目建設補充資本金。運用專項再貸款、財政貼息等政策，支持重點領域設備更新改造。採取聯合辦公、地方承諾等辦法，提高項目審批效率。

全年基礎設施、製造業投資分別增長9.4%、9.1%，帶動固定資產投資增長5.1%，一定程度彌補了消費收縮缺口。發展消費新業態新模式，採取減免車輛購置稅等措施促進汽車消費，新能源汽車銷量增長93.4%，開展綠色智能家電、綠色建材下鄉，社會消費品零售總額保持基本穩定。出台金融支持措施，支持剛性和改善性住房需求，紮實推進保交樓穩民生工作。幫助外貿企業解決原材料、用工、物流等難題，提升港口集疏運效率，及時回應和解決外資企業關切，貨物進出口好於預期，實際使用外資穩定增長。

針對就業壓力凸顯，強化穩崗擴就業政策支持。去年城鎮調查失業率一度明顯攀升。財稅、金融、投資等政策更加註重穩就業。對困難行業企業社保費實施緩繳，大幅提高失業保險基金穩崗返還比例，增加穩崗擴崗補助。落實擔保貸款、租金減免等創業支持政策。突出做好高校畢業生就業工作，開展就業困難人員專項幫扶。在重點工程建設中推廣以工代賑。脫貧人口務工規模超過3200萬人、實現穩中有增。就業形勢總體保持穩定。

針對全球通脹高企帶來的影響，以糧食和能源為重點做好保供穩價。去年全球通脹達到40多年來新高，國內價格穩定面臨較大壓力。有效應對洪澇、乾旱等嚴重自然災害，不誤農時搶抓糧食播種和收穫，督促和協調農機通行，保障農事活動有序開展，分三批向種糧農民發放農資補貼，保障糧食豐收和重要農產品穩定供給。發揮煤炭主體能源作用，增加煤炭先進產能，加大對發電供熱企業支持力度，保障能源正常供應。在全球高通脹的背景下，中國物價保持較低水平，尤為難得。

針對部分群眾生活困難增多，強化基本民生保障。階段性擴大低保等社會保障政策覆蓋面，將更多困難群體納入保障範圍。延續實施失業保險保障擴圍政策，共向1000多萬失業人員發放失業保險待遇。向更多低收入群眾發放價格補貼，約6700萬人受益。免除經濟困難高校畢業生2022年國家助學貸款利息並允許延期還本。做好因疫因災遇困群眾臨時救助工作，切實兜住民生底線。

經過艱苦努力，當前消費需求、市場流通、工業生產、企業預期等明顯向好，經濟增長正在企穩向上，中國經濟有巨大潛力和發展動力。

過去五年極不尋常、極不平凡

李克強指出，過去五年極不尋常、極不平凡。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們經受了世界變局加快演變、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，開啟向第二個百年奮鬥目標進軍新征程。各地區各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，統籌發展和安全，中國經濟社會發展取得舉世矚目的重大成就。

——經濟發展再上新台階。國內生產總值增加到121萬億元，五年年均增長5.2%，十年增加近70萬億元、年均增長6.2%，在高基數基礎上實現了中高速增長、邁向高質量發展。財政收入增加到20.4萬億元。糧食產量連年穩定在1.3萬億斤以上。工業增加值突破40萬億元。城鎮新增就業年均1270多萬人。外匯儲備穩定在3萬億美元以上。中國經濟實力明顯提升。

——脫貧攻堅任務勝利完成。經過八年持續努力，近1億農村貧困人口實現脫貧，全國832個貧困縣全部摘帽，960多萬貧困人口實現易地搬遷，歷史性地解決了絕對貧困問題。

——科技創新成果豐碩。構建新型舉國體制，組建國家實驗室，分批推進全國重點實驗室重組。一些關鍵核心技術攻關取得新突破，載人航天、探月探火、深海深地探測、超級計算機、衛星導航、量子信息、核電技術、大飛機製造、人工智能等領域創新成果不斷湧現。全社會研發經費投入強度從2.1%提高到2.5%以上，科技進步貢獻率提高到60%以上，創新支撐發展能力不斷增強。

——經濟結構進一步優化。高技術製造業、裝備製造業增加值年均分別增長10.6%、7.9%，數字經濟不斷壯大，新產業新業態新模式增加值佔國內生產總值的比重達到17%以上。區域協調發展戰略、區域重大戰略深入實施。常住人口城鎮化率從60.2%提高到65.2%，鄉村振興戰略全面實施。經濟發展新動能加快成長。

——基礎設施更加完善。一批防汛抗旱、引水調水等重大水利工程開工建設。高速鐵路運營里程從2.5萬公里增加到4.2萬公里，高速公路里程從13.6萬公里增加到17.7萬公里。新建改建農村公路125萬公里。新增機場容量4億人次。發電裝機容量增長40%以上。所有地級市實現千兆光網覆蓋，所有行政村實現通寬帶。

——改革開放持續深化。全面深化改革開放推動構建新發展格局，供給側結構性改革深入實施，簡政放權、放管結合、優化服務改革不斷深化，營商環境明顯改善。共建“一帶一路”紮實推進。推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效實施，建成全球最大自由貿易區。貨物進出口總額年均增長8.6%，突破40萬億元、連續多年居世界首位，吸引外資和對外投資居世界前列。

——生態環境明顯改善。單位國內生產總值能耗下降8.1%、二氧化碳排放下降14.1%。地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）平均濃度下降27.5%，重污染天數下降超過五成，全國地表水優良水體比例由67.9%上升到87.9%。設立首批國家公園，建立各級各類自然保護地9000多處。美麗中國建設邁出重大步伐。

——人民生活水平不斷提高。居民收入增長與經濟增長基本同步。居民消費價格年均上漲2.1%。新增勞動力平均受教育年限從13.5年提高到14年。基本養老保險參保人數增加1.4億、覆蓋10.5億人，基本醫保水平穩步提高。多年累計改造棚戶區住房4200多萬套，上億人出棚進樓、實現安居。

經過多年精心籌辦，成功舉辦了簡約、安全、精彩的北京冬奧會、冬殘奧會，為促進奧林匹克運動發展、促進世界人民團結友誼作出重要貢獻。

全國人民堅忍不拔，共同抵禦疫情重大挑戰

李克強指出，新冠疫情發生三年多來，以習近平同志為核心的黨中央始終堅持人民至上、生命至上，強化醫療資源和物資保障，全力救治新冠患者，有效保護人民群眾生命安全和身體健康，因時因勢優化調整防控政策措施，全國人民堅忍不拔，取得重大決定性勝利。在極不平凡的抗疫歷程中，各地區各部門各單位做了大量工作，各行各業共克時艱，廣大醫務人員不畏艱辛，特別是億萬人民克服多重困難、付出和奉獻、都十分不易，大家共同抵禦疫情重大挑戰，面對尚未結束的疫情，仍在不斷鞏固統籌疫情防控和經濟社會發展成果。

五年來創新宏觀調控，保持經濟運行在合理區間

李克強指出，五年來，我們深入貫徹以習近平同志為核心的黨中央決策部署，創新宏觀調控，保持經濟運行在合理區間。面對貿易保護主義抬頭、疫情衝擊等接踵而來的嚴峻挑戰，創新宏觀調控方式，不過度依賴投資，統籌運用財政貨幣等政策，重點支持市場主體紓困發展。

把年度主要預期目標作為一個有機整體來把握，加強區間調控、定向調控、相機調控、精準調控，既果斷加大力度，又不搞「大水漫灌」、透支未來，持續做好「六穩」、「六保」工作，強化保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉，推動經濟爬坡過坎、持續前行。

堅持實施積極的財政政策。合理把握赤字規模，五年總體赤字率控制在3%以內，政府負債率控制在50%左右。不斷優化支出結構，教育科技、生態環保、基本民生等重點領域得到有力保障。實施大規模減稅降費政策，制度性安排與階段性措施相結合，疫情發生後減稅降費力度進一步加大，成為應對沖擊的關鍵舉措。

減稅降費公平普惠、高效直達，五年累計減稅5.4萬億元、降費2.8萬億元，既幫助企業渡過難關、留得青山，也放水養魚、涵養稅源，年均新增涉稅企業和個體工商戶等超過1100萬戶，各年度中央財政收入預算都順利完成，考慮留抵退稅因素，全國財政收入十年接近翻一番。各級政府堅持過緊日子，嚴控一般性支出，中央部門帶頭壓減支出，盤活存量資金和閒置資產，騰出的資金千方百計惠企裕民，全國財政支出70%以上用於民生。

堅持實施穩健的貨幣政策。根據形勢變化靈活把握政策力度，保持流動性合理充裕，用好降準、再貸款等政策工具，加大對實體經濟的有效支持，緩解中小微企業融資難融資貴等問題。人民幣匯率在合理均衡水平上彈性增強、保持基本穩定。完全化解了本世紀初形成的14486億元金融改革歷史成本。運用市場化法治化方式，精準處置一批大型企業集團風險，平穩化解高風險中小金融機構風險，大型金融機構健康發展，金融體系穩健運行，守住了不發生系統性風險的底線。

強化就業優先政策導向。把穩就業作為經濟運行在合理區間的關鍵指標。著力促進市場化社會化就業，加大對企業穩崗擴崗支持力度。將養老保險單位繳費比例從20%降至16%，同時充實全國社保基金，儲備規模從1.8萬億元增加到2.5萬億元以上。實施失業保險基金穩崗返還、留工培訓補助等政策。持續推進大眾創業萬眾創新，連續舉辦8屆全國雙創活動週、超過5.2億人次參與，鼓勵以創業帶動就業，新就業形態和靈活就業成為就業增收的重要渠道。做好高校畢業生、退役軍人、農民工等群體就業工作。

保持物價總體平穩。在應對沖擊中沒有持續大幅增加赤字規模，也沒有超發貨幣，為物價穩定創造了宏觀條件。下大氣力抓農業生產，強化產銷銜接和儲備調節，確保糧食和生豬、蔬菜等穩定供應，及時解決煤炭電力供應緊張問題，滿足民生和生產用能需求，保障交通物流暢通。加強市場監管，維護正常價格秩序。十年來中國居民消費價格漲幅穩定在2%左右的較低水平。

五年來如期打贏脫貧攻堅戰，鞏固拓展脫貧攻堅成果

李克強指出，五年來，我們如期打贏脫貧攻堅戰，鞏固拓展脫貧攻堅成果。堅持精準扶貧，聚焦「三區三州」等深度貧困地區，強化政策傾斜支持，優先保障脫貧攻堅資金投入，對脫貧難度大的縣和村掛牌督戰。深入實施產業、就業、生態、教育、健康、社會保障等幫扶，加強易地搬遷後續扶持，重點解決「兩不愁三保障」問題，脫貧群眾不愁吃、不愁穿，義務教育、基本醫療、住房安全有保障，飲水安全也有了保障。貧困地區農村居民收入明顯增加，生產生活條件顯著改善。

推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。保持過渡期內主要幫扶政策總體穩定，嚴格落實「四個不摘」要求，建立健全防止返貧動態監測和幫扶機制，有力應對疫情、災情等不利影響，確保不發生規模性返貧。確定並集中支持160個國家鄉村振興重點幫扶縣，加大對易地搬遷集中安置區等重點區域支持力度，堅持並完善東西部協作、對口支援、定點幫扶等機制，選派用好醫療、教育「組團式」幫扶幹部人才和科技特派員，推動脫貧地區加快發展和群眾穩定增收。

五年來聚焦重點領域和關鍵環節深化改革，更大激發市場活力和社會創造力

李克強指出，五年來，我們聚焦重點領域和關鍵環節深化改革，更大激發市場活力和社會創造力。堅持社會主義市場經濟改革方向，處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。

持續推進政府職能轉變。完成國務院及地方政府機構改革。加快建設全國統一大市場，建設高標準市場體系，營造市場化法治化國際化營商環境。持之以恆推進觸動政府自身利益的改革。進一步簡政放權，放寬市場准入，全面實施市場准入負面清單制度，清單管理措施比制度建立之初壓減64%，將行政許可事項全部納入清單管理。多年來取消和下放行政許可事項1000多項，中央政府層面核准投資項目壓減90%以上，工業產品生產許可證從60類減少到10類，工程建設項目全流程審批時間壓縮到不超過120個工作日。

改革商事制度，推行「證照分離」改革，企業開辦時間從一個月以上壓縮到目前的平均4個工作日以內，實行中小微企業簡易註銷制度。堅持放管結合，加強事中事後監管，嚴格落實監管責任，推行「雙隨機、一公開」等方式加強公正監管，規範行使行政裁量權。加強反壟斷和反不正當競爭，全面落實公平競爭審查制度，改革反壟斷執法體制。

依法規範和引導資本健康發展，依法堅決管控資本無序擴張。不斷優化服務，推進政務服務集成辦理，壓減各類證明事項，加快數字政府建設，90%以上的政務服務實現網上可辦，戶籍證明、社保轉接等200多項群眾經常辦理事項實現跨省通辦。改革給人們經商辦企業更多便利和空間，去年底企業數量超過5200萬戶、個體工商戶超過1.1億戶，市場主體總量超過1.6億戶、是十年前的3倍，發展內生動力明顯增強。

促進多種所有製經濟共同發展。堅持和完善社會主義基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」。完成國企改革三年行動任務，健全現代企業製度，推動國企聚焦主責主業優化重組、提質增效。促進民營企業健康發展，破除各種隱性壁壘，一視同仁給予政策支持，提振民間投資信心。完善產權保護製度，保護企業家合法權益，弘揚企業家精神。

推進財稅金融體制改革。深化預算管理體制改革，加大預算公開力度，推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革，完善地方政府債務管理體系，構建綜合與分類相結合的個人所得稅制。推動金融監管體制改革，統籌推進中小銀行補充資本和改革化險，推進股票發行註冊制改革，完善資本市場基礎制度，加強金融穩定法治建設。

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五年來深入實施創新驅動發展戰略，推動產業結構優化升級

李克強指出，五年來，我們深入實施創新驅動發展戰略，推動產業結構優化升級。深化供給側結構性改革，完善國家創新體系，推進科技自立自強，緊緊依靠創新提昇實體經濟發展水平，不斷培育壯大發展新動能，有效應對外部打壓遏制。

增強科技創新引領作用。強化國家戰略科技力量，實施一批科技創新重大項目，加強關鍵核心技術攻關。發揮好高校、科研院所作用，支持新型研發機構發展。推進國際和區域科技創新中心建設，佈局建設綜合性國家科學中心。支持基礎研究和應用基礎研究，全國基礎研究經費五年增長1倍。改革科研項目和經費管理制度，賦予科研單位和科研人員更大自主權。加強知識產權保護，激發創新動力。促進國際科技交流合作。通過市場化機制激勵企業創新，不斷提高企業研發費用加計扣除比例，將製造業企業、科技型中小企業分別從50%、75%提高至100%，並階段性擴大到所有適用行業，各類支持創新的稅收優惠政策年度規模已超過萬億元。創設支持創新的金融政策工具，引導創業投資等發展。企業研發投入保持兩位數增長，一大批創新企業脫穎而出。

推動產業向中高端邁進。嚴格執行環保、質量、安全等法規標準，淘汰落後產能。開展重點產業強鏈補鏈行動。啟動一批產業基礎再造工程。鼓勵企業加快設備更新和技術改造，將固定資產加速折舊優惠政策擴大至全部製造業。推動高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、光伏、風電等新興產業加快發展。持續推進網絡提速降費，發展「互聯網+」。移動互聯網用戶數增加到14.5億戶。支持工業互聯網發展，有力促進了製造業數字化智能化。專精特新中小企業達7萬多家。促進平台經濟健康持續發展，發揮其帶動就業創業、拓展消費市場、創新生產模式等作用。發展研發設計、現代物流、檢驗檢測認證等生產性服務業。加強全面質量管理和質量基礎設施建設。中國製造的品質和競爭力不斷提升。

五年來擴大國內有效需求，推進區域協調發展和新型城鎮化

李克強指出，五年來，我們擴大國內有效需求，推進區域協調發展和新型城鎮化。圍繞構建新發展格局，立足超大規模市場優勢，堅持實施擴大內需戰略，培育更多經濟增長動力源。

著力擴大消費和有效投資。面對需求不足甚至出現收縮，推動消費盡快恢復。多渠道促進居民增收，提高中低收入群體收入。支持汽車、家電等大宗消費，汽車保有量突破3億輛、增長46.7%。推動線上線下消費深度融合，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重從15.8%提高到27.2%。發展城市社區便民商業，完善農村快遞物流配送體系。幫扶旅遊業發展。圍繞補短板、調結構、增後勁擴大有效投資。創新投融資體制機制，預算內投資引導和撬動社會投資成倍增加，增加地方政府專項債券額度，重點支持交通、水利、能源、信息等基礎設施和民生工程建設，鼓勵社會資本參與建設運營，調動民間投資積極性。

增強區域發展平衡性協調性。統籌推進西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起、東部率先發展，中西部地區經濟增速總體高於東部地區。加大對革命老區、民族地區、邊疆地區的支持力度，中央財政對相關地區轉移支付資金比五年前增長66.8%。推進京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化發展，推動黃河流域生態保護和高質量發展。高標準高質量建設雄安新區。發展海洋經濟。支持經濟困難地區發展，促進資源型地區轉型發展，鼓勵有條件地區更大發揮帶動作用，推動形成更多新的增長極增長帶。

持續推進以人為核心的新型城鎮化。完善城市特別是縣城功能，增強綜合承載能力。分類放寬或取消城鎮落戶限制，十年1.4億農村人口在城鎮落戶。有序發展城市群和都市圈，促進大中小城市協調發展。推動成渝地區雙城經濟圈建設。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，建立實施房地產長效機制，擴大保障性住房供給，推進長租房市場建設，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產市場健康發展。加強城市基礎設施建設，軌道交通運營里程從4500多公里增加到近1萬公里，排水管道從63萬公里增加到89萬公里。改造城鎮老舊小區16.7萬個，惠及2900多萬家庭。

五年來保障國家糧食安全，大力實施鄉村振興戰略

李克強指出，五年來，我們保障國家糧食安全，大力實施鄉村振興戰略。完善強農惠農政策，持續抓緊抓好農業生產，加快推進農業農村現代化。

提升農業綜合生產能力。穩定和擴大糧食播種面積，擴種大豆油料，優化生產結構佈局，提高單產和品質。完善糧食生產支持政策，穩定種糧農民補貼，合理確定稻穀、小麥最低收購價，加大對產糧大縣獎勵力度，健全政策性農業保險制度。加強耕地保護，實施黑土地保護工程，完善水利設施，新建高標準農田4.56億畝。推進國家糧食安全產業帶建設。加快種業、農機等科技創新和推廣應用，農作物耕種收綜合機械化率從67%提高到73%。全面落實糧食安全黨政同責，強化糧食和重要農產品穩產保供，始終不懈地把14億多中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

紮實推進農村改革發展。鞏固和完善農村基本經營製度，完成承包地確權登記頒證和農村集體產權制度改革階段性任務，穩步推進多種形式適度規模經營，抓好家庭農場和農民合作社發展，加快發展農業社會化服務。啟動鄉村建設行動，持續整治提升農村人居環境，加強水電路氣信郵等基礎設施建設，實現符合條件的鄉鎮和建制村通硬化路、通客車，農村自來水普及率從80%提高到87%，多年累計改造農村危房2400多萬戶。深化供銷合作社、集體林權、農墾等改革。立足特色資源發展鄉村產業，促進農民就業創業增收。持續強化農民工工資拖欠治理，出台實施保障農民工工資支付條例，嚴厲打擊惡意拖欠行為。

五年來堅定擴大對外開放，深化互利共贏的國際經貿合作

李克強指出，五年來，我們堅定擴大對外開放，深化互利共贏的國際經貿合作。面對外部環境變化，實行更加積極主動的開放戰略，以高水平開放更有力促改革促發展。

推動進出口穩中提質。加大出口退稅、信保、信貸等政策支持力度，企業出口退稅辦理時間壓縮至6個工作日以內。優化外匯服務。發展外貿新業態，新設152個跨境電商綜試區，支持建設一批海外倉。發揮進博會、廣交會、服貿會、消博會等重大展會作用。推進通關便利化，進口、出口通關時間分別壓減67%和92%，進出口環節合規成本明顯下降。關稅總水平從9.8%降至7.4%。全面深化服務貿易創新發展試點，推出跨境服務貿易負面清單。

積極有效利用外資。出台外商投資法實施條例，不斷優化外商投資環境。持續放寬外資市場准入，全國和自由貿易試驗區負面清單條數分別壓減51%、72%，製造業領域基本全面放開，金融等服務業開放水平不斷提升。已設21個自由貿易試驗區，海南自由貿易港建設穩步推進。各地創新方式加強外資促進服務，加大招商引資和項目對接力度。

推動高質量共建「一帶一路」。堅持共商共建共享，遵循市場原則和國際通行規則，實施一批互聯互通和產能合作項目，對沿線國家貨物進出口額年均增長13.4%，各領域交流合作不斷深化。引導對外投資健康有序發展，加強境外風險防控。新籤和升級6個自貿協定，與自貿夥伴貨物進出口額佔比從26%提升至35%左右。堅定維護多邊貿易體制，反對貿易保護主義，穩妥應對經貿摩擦，促進貿易和投資自由化便利化。

五年來加強生態環境保護，促進綠色低碳發展

李克強指出，五年來，我們加強生態環境保護，促進綠色低碳發展。堅持綠水青山就是金山銀山的理念，健全生態文明製度體系，處理好發展和保護的關係，不斷提升可持續發展能力。

加強污染治理和生態建設。堅持精準治污、科學治污、依法治污，深入推進污染防治攻堅。注重多污染物協同治理和區域聯防聯控，地級及以上城市空氣質量優良天數比例達86.5%、上升4個百分點。基本消除地級及以上城市黑臭水體，推進重要河湖、近岸海域污染防治。加大土壤污染風險防控和修復力度，強化固體廢物和新污染物治理。全面劃定耕地和永久基本農田保護紅線、生態保護紅線和城鎮開發邊界。堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，實施一批重大生態工程，全面推行河湖長制、林長制。深入實施長江流域重點水域十年禁漁。加強生物多樣性保護。完善生態保護補償制度。森林覆蓋率、濕地保護率分別達到24%、50%以上，水土流失、荒漠化、沙化土地面積分別淨減少10.6萬、3.8萬、3.3萬平方公里。人民群眾越來越多享受到藍天白雲、綠水青山。

穩步推進節能降碳。統籌能源安全穩定供應和綠色低碳發展，科學有序推進碳達峰碳中和。優化能源結構，實現超低排放的煤電機組超過10.5億千瓦，可再生能源裝機規模由6.5億千瓦增至12億千瓦以上，清潔能源消費佔比由20.8%上升到25%以上。

五年來切實保障和改善民生，加快社會事業發展

李克強指出，五年來，我們切實保障和改善民生，加快社會事業發展。貫徹以人民為中心的發展思想，持續增加民生投入，著力保基本、兜底線、促公平，提升公共服務水平，在發展中不斷增進民生福祉。

促進教育公平和質量提升。財政性教育經費佔國內生產總值比例每年都保持在4%以上，學生人均經費投入大幅增加。持續加強農村義務教育薄弱環節建設，基本消除城鎮大班額，推動解決進城務工人員子女入學問題，減輕義務教育階段學生負擔。持續實施營養改善計劃，每年惠及3700多萬學生。保障教師特別是鄉村教師工資待遇。多渠道增加幼兒園供給。普及高中階段教育目標實現。職業教育適應性增強，職業院校辦學條件持續改善。高校招生持續加大對中西部地區和農村地區傾斜力度。大幅提高經濟困難高校學生國家助學貸款額度。深入實施「強基計劃」和基礎學科拔尖人才培養計劃，建設288個基礎學科拔尖學生培養基地，接續推進世界一流大學和一流學科建設。

提升醫療衛生服務能力。深入推進健康中國行動，深化醫藥衛生體制改革，把基本醫療衛生製度作為公共產品向全民提供，進一步緩解群眾看病難、看病貴問題。持續提高基本醫保和大病保險水平，城鄉居民醫保人均財政補助標準從450元提高到610元。將更多群眾急需藥品納入醫保報銷範圍。住院和門診費用實現跨省直接結算，惠及5700多萬人次。推行藥品和醫用耗材集中帶量採購，降低費用負擔超過4000億元。設置13個國家醫學中心，佈局建設76個國家區域醫療中心。全面推開公立醫院綜合改革，持續提升縣域醫療衛生服務能力，完善分級診療體系。促進中醫藥傳承創新發展。基本公共衛生服務經費人均財政補助標準從50元提高到84元。改革完善疾病預防控制體系，組建國家疾病預防控制局，健全重大疫情防控救治和應急物資保障體系，努力保障人民健康。

加強社會保障和服務。建立基本養老保險基金中央調劑制度，連續上調退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金最低標準，穩步提升城鄉低保、優待撫卹、失業和工傷保障等標準。積極應對人口老齡化，推動老齡事業和養老產業發展。發展社區和居家養老服務，在稅費、用房、水電氣價格等方面給予政策支持。推進醫養結合。實施三孩生育政策及配套支持措施。完善退役軍人管理保障制度，提高保障水平。加強婦女、兒童權益保障。健全殘疾人關愛服務體系。健全社會救助體系。

豐富人民群眾精神文化生活。培育和踐行社會主義核心價值觀。深化群眾性精神文明創建。發展新聞出版、廣播影視、文學藝術、哲學社會科學和檔案等事業，加強智庫建設。紮實推進媒體深度融合。提升國際傳播效能。加強和創新互聯網內容建設。弘揚中華優秀傳統文化，加強文物和文化遺產保護傳承。實施文化惠民工程，公共圖書館、博物館、美術館、文化館站向社會免費開放。深入推進全民閱讀。支持文化產業發展。加強國家科普能力建設。體育健兒勇創佳績，全民健身廣泛開展。

五年來推進政府依法履職和治理創新，保持社會大局穩定

李克強指出，五年來，我們推進政府依法履職和治理創新，保持社會大局穩定。推動完善法律法規和規章制度，提請全國人大常委會審議法律議案50件，制定修訂行政法規180件次。依法接受同級人大及其常委會的監督，自覺接受人民政協的民主監督，主動接受社會和輿論監督。認真辦理人大代表建議和政協委員提案。加強審計、統計監督。持續深化政務公開。開展國務院大督查。支持工會、共青團、婦聯等群團組織更好發揮作用。

加強和創新社會治理。推動市域社會治理現代化，完善基層治理，優化社區服務。支持社會組織、人道救助、社會工作、志願服務、公益慈善等健康發展。深入推進信訪積案化解。推進社會信用體系建設。完善公共法律服務體系。嚴格食品藥品疫苗監管。開展安全生產專項整治。改革和加強應急管理，提高防災減災救災能力，做好洪澇乾旱、森林草原火災、地質災害、地震等防禦和氣象服務。深入推進國家安全體系和能力建設。持續加強社會治安綜合治理，嚴厲打擊各類違法犯罪，開展掃黑除惡專項鬥爭，依法嚴懲黑惡勢力及其“保護傘”，平安中國、法治中國建設取得新進展。

五年來認真貫徹落實黨中央全面從嚴治黨戰略部署

李克強指出，五年來，各級政府認真貫徹落實黨中央全面從嚴治黨戰略部署，紮實開展「不忘初心、牢記使命」主題教育和黨史學習教育，弘揚偉大建黨精神，嚴格落實中央八項規定精神，持之以恆糾治「四風」，重點糾治形式主義、官僚主義，「三公」經費大幅壓減。嚴厲懲處違規建設樓堂館所和偷稅逃稅等行為。加強廉潔政府建設。政府工作人員自覺接受法律監督、監察監督和人民監督。

做好經濟社會發展工作，沒有捷徑，實乾為要。五年來，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略。堅持以經濟建設為中心，著力推動高質量發展，事不畏難、行不避艱，要求以實幹踐行承諾，凝心聚力抓發展；以民之所望為施政所向，始終把人民放在心中最高位置，一切以人民利益為重，仔細傾聽群眾呼聲，深入了解群眾冷暖，著力解決人民群眾急難愁盼問題；堅持實事求是，尊重客觀規律，堅決反對空談浮誇、做表面文章、搞形象工程甚至盲目蠻幹；以改革的辦法、鍥而不捨的精神解難題、激活力，激勵敢於擔當，對庸政懶政者問責。尊重人民群眾首創精神，充分調動各方面積極性，進而匯聚起推動發展的強大力量。

習近平。（01直播截圖）

民族、宗教、僑務、國防、港澳台、外交工作五年成就

李克強指出，過去五年，民族、宗教、僑務等工作創新完善。鞏固和發展平等團結互助和諧的社會主義民族關係，民族團結進步呈現新氣象。貫徹黨的宗教工作基本方針，推進中國宗教中國化逐步深入。持續做好僑務工作，充分發揮海外僑胞在參與祖國現代化建設中的獨特優勢和重要作用。

堅持黨對人民軍隊的絕對領導，國防和軍隊建設取得一系列新的重大成就、發生一系列重大變革。人民軍隊深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，深入推進練兵備戰，現代化水平和實戰能力顯著提升。

港澳台工作取得新進展。依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。深入推進粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生、防控疫情、保持穩定。貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，持續推動兩岸關係和平發展。

中國特色大國外交全面推進。習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，通過線上和線下方式出席二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議、聯合國成立75週年系列高級別會議、東亞合作領導人系列會議、中歐領導人會晤等一系列重大外交活動。成功舉辦上合組織青島峰會、金磚國家領導人會晤、全球發展高層對話會、「一帶一路」國際合作高峰論壇、中非合作論壇北京峰會等多場重大主場外交活動。堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決維護中國主權、安全、發展利益。積極拓展全球夥伴關係，致力於建設開放型世界經濟，維護多邊主義，推動構建人類命運共同體。

直面問題挑戰，盡心竭力改進政府工作，不負人民重托

李克強指出，這些年中國發展取得的成就，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。

在看到發展成就的同時，我們也清醒認識到，中 國是一個發展中大國，仍處於社會主義初級階段，發展不平衡不充分問題仍然突出。當前發展面臨諸多困難挑戰。外部環境不確定性加大，全球通脹仍處於高位，世界經濟和貿易增長動能減弱，外部打壓遏制不斷上升。國內經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾，民間投資和民營企業預期不穩，中小微企業和個體工商戶有不少困難，穩就業任務艱鉅，一些基層財政收支矛盾較大。

房地產市場風險隱患較多，一些中小金融機構風險暴露。發展仍有不少體制機制障礙。科技創新能力還不強。生態環境保護任重道遠。防災減災等城鄉基礎設施仍有明顯薄弱環節。一些民生領域存在不少短板。形式主義、官僚主義現象仍較突出。一些領域、行業、地方腐敗現象時有發生。人民群眾對政府工作還有一些意見和建議應予重視。要直面問題挑戰，盡心竭力改進政府工作，不負人民重托。

今年經濟社會發展總體要求

李克強指出，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。做好政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照中央經濟工作會議部署，紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，持續改善民生，保持社會大局穩定，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

今年發展主要預期目標

李克強指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。

要堅持穩字當頭、穩中求進，保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。積極的財政政策要加力提效。赤字率擬按3%安排。完善稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化。做好基層「三保」工作。穩健的貨幣政策要精準有力。保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持實體經濟發展。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

產業政策要發展和安全並舉。促進傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，著力補強產業鏈薄弱環節。科技政策要聚焦自立自強。完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。社會政策要兜牢民生底線。落實落細就業優先政策，把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置，切實保障好基本民生。

當前中國疫情防控已進入「乙類乙管」常態化防控階段，要更加科學、精準、高效做好防控工作，圍繞保健康、防重症，重點做好老年人、兒童、患基礎性疾病群體的疫情防控和醫療救治，推進疫苗迭代升級和新藥研製，切實保障群眾就醫用藥需求，守護好人民生命安全和身體健康。

李克強。（01直播截圖）

今年工作重點

李克強表示，今年是政府換屆之年，前面報告的經濟社會發展多領域、各方面工作，今後還需不懈努力，下面簡述幾項重點。

（一）著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置。多渠道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

（二）加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。加快傳統產業和中小企業數字化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。加快前沿技術研發和應用推廣。完善現代物流體系。大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

（三）切實落實「兩個毫不動搖」。深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。堅持分類改革方向，處理好國企經濟責任和社會責任關係，完善中國特色國有企業現代公司治理。依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，支持中小微企業和個體工商戶發展，構建親清政商關係。

（四）更大力度吸引和利用外資。擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。落實好外資企業國民待遇。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協議，主動對照相關規則、規制、管理、標準，穩步擴大製度型開放。繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。做好外資企業服務工作，推動外資標誌性項目落地建設。

（五）有效防範化解重大經濟金融風險。深化金融體制改革，完善金融監管，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。

（六）穩定糧食生產和推進鄉村振興。穩定糧食播種面積，抓好油料生產，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。完善農資保供穩價應對機制。加強農田水利和高標準農田等基礎設施建設。深入實施種業振興行動。強化農業科技和裝備支撐。發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富渠道。鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決防止出現規模性返貧。

（七）推動發展方式綠色轉型。深入推進環境污染防治。加強城鄉環境基礎設施建設，持續實施重要生態系統保護和修復重大工程。推進煤炭清潔高效利用和技術研發，加快建設新型能源體系。完善支持綠色發展的政策，發展循環經濟，推進資源節約集約利用，推動重點領域節能降碳，持續打好藍天、碧水、淨土保衛戰。

（八）保障基本民生和發展社會事業。加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，大力發展職業教育，推進高等教育創新。推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡佈局。加強養老服務保障，完善生育支持政策體系。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫卹工作。繁榮發展文化事業和產業。提升社會治理效能。強化安全生產監管和防災減災救災。全面貫徹總體國家安全觀，建設更高水平的平安中國。

今年民族、宗教、僑務、國防、港澳台、外交工作

李克強表示，我們要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，堅持和完善民族區域自治制度，促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展。堅持黨的宗教工作基本方針，堅持中國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應。加強和改進僑務工作，匯聚起海內外中華兒女同心奮鬥、共創輝煌的強大力量。

我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，完成好黨和人民賦予的各項任務。全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭。全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」活動，合力譜寫軍政軍民團結新篇章。

我們要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的製度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

我們要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同國際社會一道落實全球發展倡議、全球安全倡議，弘揚全人類共同價值，攜手推動構建人類命運共同體，維護世界和平和地區穩定。

奮鬥鑄就輝煌，實幹贏得未來。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，砥礪前行，推動經濟社會持續健康發展，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，為把中國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國不懈奮鬥！