馬化騰李彥宏等互聯網大亨不在兩會名單　雷軍、晶片專家入列

兩會即將召開，騰訊董事會主席兼執行長馬化騰、不在兩會的代表或委員名單當中。除馬化騰外，百度執行長李彥宏也不再是人大代表。



有分析指，這凸顯互聯網巨頭影響力減弱。對比互聯網大亨，更多晶片專家、電動車企業家入列，小米董事長雷軍也在列。



馬化騰曾擔任兩屆共10年的人大代表，如今與其他網絡大亨相繼離開全國政協。百度執行長李彥宏也不再是人大代表，有分析指，這代表互聯網行業對未來政策方向影響將減弱。此外，缺席兩會的還有聯想執行長楊元慶、網易CEO丁磊、搜狗執行長王小川，京東董事會主席劉強東。

騰訊董事會主席兼執行長馬化騰。(資料圖)

互聯網影響力減弱 聚焦半導體人工智慧的科技競賽

人大代表名單上新入選的知名人士可看出對半導體、電動車和人工智慧等戰略領域、中美科技競爭的重視。名單包括最近提出對抗美國制裁方法的學術界晶片專家李樹深、 小米董事會主席兼電動車企業家雷軍，晶片製造商華虹半導體董事長張素心。此外，AI晶片開發商寒武紀科技董事長陳天石、三六零安全科技董事長周鴻禕則將出任政協委員。

百度創始人李彥宏。（VCG）

名單上唯一的一位網路名人是58同城的姚勁波，他仍任人大代表，據了解，58同城是提供房屋租售、招聘求職等資訊的生活網站。

人大代表和政協委員名單每五年調整一次，名單變化幅度有大有小，不在名單的成員也可能再次入列。目前名單約有100名專家上榜，領域涵蓋新材料、航空航天技術和先進製造等領域。