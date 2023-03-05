兩會｜霍啟剛：建議逐步增加144小時廣東過境免簽證國家名單

十四屆全國人大一次會議今日（3月5日）在北京開幕。全國人大代表、香港特區立法會議員霍啟剛表示，他將提交關於優化海外遊客廣東過境免簽政策的建議。



霍啟剛建議，為內地導遊提供西九龍高鐵站特殊工作簽證，逐步開放外國自由行旅客自行申請144小時廣東過境免簽證。

在風險可控前提下，建議未來考慮放寬海外自由行旅客自行申請簽證。實行初期可嘗試作出較嚴格的人數限制，同時要求旅客定期匯報行踪，並提高於內地違規工作或逗留人士的刑罰，逐步試行計劃。

此前經國務院批准，自2019年5月1日起，廣東省自2019年5月1日起正式實施了144小時過境免簽政策，對象涵蓋53個國家持有有效國際旅行證件的人員。

霍啟剛表示，此舉大幅提升外國人在廣東省出入境的便利水平，有利實現粵港澳大灣區一程多站的觀光旅遊模式，但免簽政策的執行仍有一定問題，如內地導遊較難於西九龍站接待旅客，限制旅行團使用高鐵。而海外遊客普遍喜歡自由行模式，旅行團要求限制人數。

霍啟剛還提出，逐步增加144小時廣東過境免簽證的國家名單。目前名單內的53個國家大多是歐洲為主，應逐步將「一帶一路」國家列入免簽證國家名單中。