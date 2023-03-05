人大·兩會｜李克強：國防和軍隊建設取得重大成就　加強練兵備戰

3月5日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份《政府工作報告》。



李克強在政府工作報告中指出，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，國防和軍隊建設取得一系列新的重大成就、發生一系列重大變革。人民軍隊深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，深入推進練兵備戰，現代化水平和實戰能力顯著提升。

李克強指出，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，完成好黨和人民賦予的各項任務。

全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭。全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。

鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」活動，合力譜寫軍政軍民團結新篇章。

李克強指出，要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

中國願同國際社會一道落實全球發展倡議、全球安全倡議，弘揚全人類共同價值，攜手推動構建人類命運共同體，維護世界和平和地區穩定。