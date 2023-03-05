2023國防預算公開　解放軍費大增7.2%達1萬5537億元　是台軍11倍

第十四屆人大一次會議開幕式今(6)日上午在北京人民大會堂舉行，外界關注的2023年國防預算（軍費）未在國務院總理李克強作政府工作報告時公開，而是在財政部發布的財政預算草案提到，中國今年國防開支預算將增加7.2%，達到1.55萬億元（人民幣，下同，約合1.76萬億港元）。



官方數據顯示，國防預算在近五年分別為2018年1萬1070億元（人民幣，下同）、2019年1萬1898億元、2020年1萬2680億元、2021年1萬3553億元及2022年1萬4504億元，增幅分別為8.1%、7.5%、6.6%和6.8%及7.1％。

按年中央財政預算報告顯示，2023年國防支出約1萬5537億元人民幣（約6.86萬億元新台幣），經計算後，增長幅度為7.2％。台媒《東森新聞雲》指出，較台灣2023年國防預算5863億元新台幣高出11.7倍。

解放軍：圖為2020年6月24日，中國解放軍在俄羅斯莫斯科紅場參加衛國戰爭勝利閱兵。（Getty）

對於外界關注的解放軍軍費增長問題，4日全國人大會議發言人王超曾回應，軍費合理增長主要綜合考慮國防建設需求及國民經濟發展的水平而定，也是世界各國的通行做法。

王超強調，「中國國防費佔國內生產總值的比重多年來基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度合理的。」他也表示，中國的軍事現代化，不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的積極力量。

各國都增加軍費支出 日本增幅達26.3％

彭博社、路透社此前都有報道中國會增加國防預算一事，美媒《美國之音》3日則發表文章指，中國自2016年以來軍費漲幅一直維持在單位數，但過去一年國際局勢有很大變化，多國提高軍費開支，甚至部份地方軍費升幅達到雙位數，此讓中國也面臨壓力，漲幅是否會接近或達雙位數令人關注。

據了解，亞洲各國的2023軍費增長幅度也陸續公布，韓國軍費約425億美元（約2936億元人民幣），但不含造航母的費用。日本則增幅達到26.3％，預算達517億美元（約3571億元人民幣）。此外，印度的2023年國防預算將增至730億美元（約5043億元人民幣），增幅達13％，整體軍費擠進全球第三，僅次美國的8579億美元（約5萬9262億元人民幣）和中國2249億美元（約1萬5537億元人民幣）。