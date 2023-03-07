兩會｜最高法：審結嚴重暴力犯罪23.8萬件　從嚴懲處92原中管幹部

3月7日下午，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長周強向大會作最高人民法院工作報告。



據央視報道，周強介紹，2018年至2022年，最高人民法院審結案件14.5萬件，地方各級人民法院和專門人民法院審結、執結案件1.44億件，結案標的額37.3萬億元（人民幣．下同）。堅決維護社會穩定。審結嚴重暴力犯罪案件23.8萬件27.4萬人。刑事犯罪案件總體呈持續下降態勢，人民群眾安全感顯著增強。依法懲治腐敗犯罪。審結貪污賄賂等職務犯罪案件11.9萬件13.9萬人。

依法從嚴懲處孫政才、趙正永、孫力軍等92名原中管幹部，彰顯黨中央有腐必懲、有貪必肅的堅定決心。審結電信網絡詐騙及關聯犯罪案件22.6萬件，決不允許網絡空間淪為法外之地。嚴厲打擊整治養老詐騙，判處罪犯4523人，追贓挽損31.9億元。出台助力中小微企業發展20條，促進消費30條，穩定就業14條，依法助力穩經濟增信心。依法服務創新驅動發展。加大對關鍵核心技術及新興產業、重點領域等知識產權保護力度。

依法促進數字經濟健康發展。堅決制止「大數據殺熟」、強制「二選一」等「店大欺客」行為。規範直播帶貨、付費點播等新業態新模式，保護創新經營，懲處非法逐利。依法服務生態文明建設。貫徹保護優先、預防為主、損害擔責等原則，制定生態環境侵權禁止令、懲罰性賠償等司法解釋。加強文物和文化遺產司法保護，「章公祖師」肉身坐佛像案開創以國內民事訴訟追索流失海外文物新途徑。基本建成中國特色環境資源審判組織體系，中國環境司法在全球環境治理中發揮越來越重要的作用。

全面加強人格權保護。出台人臉識別司法解釋，為隱私權和個人信息保護構築「防火牆」。審理請求返還冷凍胚胎案，保護喪偶妻子輔助生育權益，作出“人倫和情理勝訴”的溫情判決。出台維護新就業形態勞動者權益意見，推動破解勞動關係難認定、工傷無賠償、社保零繳納等問題，讓快遞小哥、外賣騎手等新業態從業者有尊嚴、有保障。審結婚姻家庭案件896.1萬件，健全婦女兒童權益保護機制，簽發人身安全保護令1.3萬份。

另外，堅決反對「和稀泥」，引導社會成員增強公共意識、規則意識。加強跨行政區劃法院建設。智慧法院經受住世紀疫情大考，實現「審判執行不停擺、公平正義不止步」。2023年，依法服務高水平安全和高質量發展，紮實推進司法為民、公正司法將是各級法院的工作重點。