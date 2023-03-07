兩會｜栗戰書回顧人大工作　稱立國安法扭轉香港不設防嚴峻局面

全國人大委員會栗戰書，下午發表全國人大常委會工作報告。栗戰書首先回顧過去第十三屆全國人大會議中與香港相關的工作，包括制定《香港國安法》、根據《憲法》通過關於完善香港選舉制度決定等，他形容這保持港澳長期繁榮穩定，提供有力、法治保障，「扭轉香港在國安領域長期不設防的嚴峻局面。」



栗戰書表示，第十三屆全國人大制定了《香港國安法》，對有關條款作出解釋，進一步明確香港國安委及行政長官，在處理國安問題的地位及職責；根據《憲法》通過關於完善香港選舉制度決定，修訂香港《基本法》附件一和附件二，完善行政長官和立法會兩個產生辦法，作出關於香港立法會議員資格問題決定，形成有效的民主選舉制度。

報告形容，一系列有關特別行政區的立法和決定，落實「一國兩制」，港人治港，澳人治澳，高度自治方針及「愛國者治港」等原則，有助推動香港進入由亂到治，走向由治及興的新階段，保持港澳長期繁榮穩定，提供有力法治保障。

最高人民檢察院檢察長張軍發表工作報告，表示堅決貫徹香港特區維護國安全法，全力投入掃黑除惡專項鬥爭。他說，要切實維護港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，依法辦理涉港澳台和涉僑案件。

最高人民法院院長周強則表示，高最人民法院去年審結涉港澳台案件12.1萬件，辦理涉港澳台司法協助互助案件4.6萬件，基本實現內地與港澳民商事司法協助全覆蓋。周強說，要維護港澳台僑同胞合法權益。