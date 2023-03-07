兩會｜全國人大代表建議：構建外籍退休科技人才來華工作機制

2023年全國兩會召開之際，全國人大代表、蘇州大學校長張曉宏建議構建外籍退休科技人才來華工作機制。更大力度匯聚全球科技人才。



張曉宏引述中國國際科技交流中心調查指出，85.37%的海外科技人員選擇「退休後會繼續從事力所能及的工作」，83.66%的海外退休科技人員希望退休後繼續工作，他們擁有豐富的科研經驗、成熟的科研團隊和長期積累而成的國際學術影響力，屬於重要的科技人才資源。然而，國內現有海外引才激勵政策大多面向在職或未到退休年齡人員，無法兼容年齡較大的外籍科學家群體。

張建議適當放寬對關鍵領域外籍科學家的年齡限制，在政策設計中充分考慮退休科學家群體，根據其特點設計鼓勵他們來華工作的方式和渠道，為其提供創造科學價值的新舞台。

對於吸引外籍科學家來華工作，張曉宏提出數種可以優先考慮的方式。在急需緊缺領域，可關注來自第三世界、但供職於發達國家的科學家群體，尤其是對中國有極高價值的戰略科技人才，可參照國際標準提供優厚待遇；由於經費壓力、政策限制等因素，發達國家不少頂級科學家的科學探索會因而受阻停滯，可篩選引進並支持其繼續深化研究。另外還可鼓勵中國科學家發起和組織國際科技合作計劃，發起全球性學術年會等大型科學交流平台，全面提升中國在全球創新格局中的位勢，增強對全球科學家群體的影響力和吸引力等。

現時科技部、人力資源和社會保障部已確定在北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳開展外籍「高精尖缺」人才認定標準試點工作，張建議加快推進試點有效落地，在緊密結合區域產業和經濟社會發展需求劃定海外人才認定範圍的基礎上，給予國家級和省級重點實驗室、高校、科研院所等重大科技創新載體和相關部門推薦高端人才的權限。