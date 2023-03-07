兩會｜一文梳理關於國務院機構改革方案的說明　重點涉及金融監管

3月7日下午，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。國務委員兼國務院秘書長肖捷作關於國務院機構改革方案的說明。本文會綜合國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案內容。



根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，內容包括：

一，重新組建科學技術部。加強科學技術部推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能，強化戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責，保留國家基礎研究和應用基礎研究、國家實驗室建設、國家科技重大專項、國家技術轉移體系建設、科技成果轉移轉化和產學研結合、區域科技創新體系建設、科技監督評價體系建設、科研誠信建設、國際科技合作、科技人才隊伍建設、國家科技評獎等相關職責，仍作為國務院組成部門。

將科學技術部的組織擬訂科技促進農業農村發展規劃和政策、指導農村科技進步職責劃入農業農村部。將科學技術部的組織擬訂科技促進社會發展規劃和政策職責分別劃入國家發展和改革委員會、生態環境部、國家衛生健康委員會等部門。將科學技術部的組織擬訂高新技術發展及產業化規劃和政策，指導國家自主創新示範區、國家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技中介組織發展等職責劃入工業和信息化部。將科學技術部的負責引進國外智力工作職責劃入人力資源和社會保障部，在人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子。

深化財政科技經費分配使用機制改革，完善中央財政科技計劃執行和專業機構管理體制，調整科學技術部的中央財政科技計劃（專項、基金等）協調管理、科研項目資金協調評估等職責，將科學技術部所屬中國農村技術開發中心劃入農業農村部，中國生物技術發展中心劃入國家衛生健康委員會，中國21世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心劃入國家自然科學基金委員會。

國家自然科學基金委員會仍由科學技術部管理。科學技術部不再保留國家外國專家局牌子。

二，組建國家金融監督管理總局。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家金融監督管理總局。統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。

不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

中國銀行保險監督管理委員會不再保留。（中國證券報）

三，深化地方金融監管體制改革。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，深化地方金融監管體制改革。建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

四，中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構。中國證券監督管理委員會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構。強化資本市場監管職責，劃入國家發展和改革委員會的企業債券發行審核職責，由中國證券監督管理委員會統一負責公司（企業）債券發行審核工作。

五，統籌推進中國人民銀行分支機構改革。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，統籌推進中國人民銀行分支機構改革。撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行。中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。

不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取中國人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。

當局統籌推進中國人民銀行分支機構改革。（資料圖片）

六，完善國有金融資本管理體制。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，完善國有金融資本管理體制。按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受託管理機構，由其根據國務院授權統一履行出資人職責。

七，加強金融管理部門工作人員統一規範管理。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，加強金融管理部門工作人員統一規範管理。中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構、派出機構均使用行政編制，工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

八，組建國家數據局。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家數據局。負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。

將中央網絡安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責，國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數字經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責劃入國家數據局。

九，優化農業農村部職責。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，優化農業農村部職責。為統籌抓好以鄉村振興為重心的“三農”各項工作，加快建設農業強國，將國家鄉村振興局的牽頭開展防止返貧監測和幫扶，組織擬訂鄉村振興重點幫扶縣和重點地區幫扶政策，組織開展東西部協作、對口支援、社會幫扶，研究提出中央財政銜接推進鄉村振興相關資金分配建議方案並指導、監督資金使用，推動鄉村幫扶產業發展，推動農村社會事業和公共服務發展等職責劃入農業農村部，在農業農村部加掛國家鄉村振興局牌子。

全國脫貧攻堅目標任務完成後的過渡期內，有關幫扶政策、財政支持、項目安排保持總體穩定，資金項目相對獨立運行管理。

不再保留單設的國家鄉村振興局。

單設的國家鄉村振興局不再保留。（資料圖片）

十，完善老齡工作體制。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，完善老齡工作體制。實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動實現全體老年人享有基本養老服務，將國家衛生健康委員會的組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責劃入民政部。全國老齡工作委員會辦公室改設在民政部，強化其綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展職責。

中國老齡協會改由民政部代管。

十一，完善知識產權管理體制。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，完善知識產權管理體制。加快推進知識產權強國建設，全面提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平，將國家知識產權局由國家市場監督管理總局管理的國家局調整為國務院直屬機構。商標、專利等領域執法職責繼續由市場監管綜合執法隊伍承擔，相關執法工作接受國家知識產權局專業指導。

十二，國家信訪局調整為國務院直屬機構。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，國家信訪局調整為國務院直屬機構。貫徹落實新時代黨的群眾路線，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益，將國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

十三，精減中央國家機關人員編制。根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，精減中央國家機關人員編制。中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。