廣東河源4.5級地震　部分鐵路停運或延誤　網民稱無感：睡如死豬

今日（8日）清晨5時許，廣東河源市東源縣發生4.5級地震，廣州、深圳市民均反映震感明顯。香港天文台亦接獲過百名市民報告，表示感到輕微震動。

受地震影響，贛深高鐵、京九鐵路部分列車停運或延誤。



中國地震台網正式測定，今早5時15分在河源市東源縣（北緯23.84度，東經114.52度）發生4.5級地震，震源深度10公里。

震中位於河源市東源縣的新豐江水庫，距離河源市東源縣錫場鎮12公里，河源市源城區21公里，河源市城區21公里，廣州市151公里。河源市區震感強烈，珠三角等地震感明顯。當地未接到人員傷亡和財產損失情況報告。

雖然震感明顯，但因本次地震發生在清晨，不少人仍在睡夢中，有網民表示毫無感覺，「睡得跟豬一樣」，驚覺自己「睡眠質量很好」，又有人稱是被手機的地震預警叫醒，才感覺到地震。

受地震影響，途經贛深高鐵河源北至博羅北站間部分列車暫停運行、京九鐵路佗城至惠州站間部分列車限速運行。途經以上區段的運行列車將出現不同程度延誤。

《羊城晚報》報道，此次地震震中距離河源-邵武斷裂約20公里，震中100公里範圍內，曾發生5級以上地震4次，最大地震為1962年3月19日在廣東河源發生的6.1級地震（距離本次震中19公里）。最近的3級以上地震為本月11日在河源市源城區發生的4.3級地震（距離本次震中15公里）。

廣東省地震局表示，根據震中附近構造特徵、歷史地震活動、地震序列類型、地球物理學異常等綜合分析認為，原震區近幾日發生5.0級以上地震的可能性不大。