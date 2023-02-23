上海浦東新區海域M0.8級地震登熱搜　網民：放個屁震感都更強

今日（23日）中午，上海浦東新區海域發生M0.8級地震。由於「上海地震」新聞鮮有，再加上地震級數又實在是太微弱，事件隨即引發網民熱議。



據上海地震台網測定，今日11時28分，上海浦東新區海域（北緯31.07度，東經122.16度）發生M0.8級地震，震源深度5公里，距人民廣場67公里。

相關話題隨即登上熱搜，不少網民紛紛表示「毫無感覺」，也有人關注到地震的級數，「0.8級地震，還是第一次在新聞裏見到」。另大量網民表示，第一眼看成了「8級地震」，差點嚇破了膽。

網民點睇：

我看到8嚇死寶寶了，仔細一看0.8

0.8，放個屁震感都比它強

海裏鯨魚打了個噴嚏

我仔細看了兩遍， 生怕看錯 ，我真的服

噗，我的內心震感強烈

我心裏的震感有2級

0.8！難道震的又是上交所？

股民的怨念嗎

我蹦個屁沙發都不止這個震動級數吧

0.8級就像一隻蚊子在我耳邊飛，無關緊要的震動

這是拿了經費後，為證明做工作了才發布的嗎？

地震多少級不重要，主要是在上海

大城市真不一樣哈，換其他地方這點震級除了地震台網會報根本無人關心



另一方面，不少網民詢問地震級數中，數字前的「Ｍ」是什麼意思，對此南京市應急管理局二級調研員鄭建華向內媒介紹稱，M指的是里氏震級，為地震震級的一種國際通用表示法。上海發生M0.8級地震就是0.8級地震的意思。

他續解釋，由於地震機理的複雜性，在測量地震震級時，地震學家會用不同的「尺子」測量，在某個震中距範圍的地震用某個震級標度來測量，而在另一個震中距範圍的地震則只能用另外一個震級標度來測量，因此就出現了近震震級Ml、體波震級Mb、面波震級Ms以及矩震級Mw等不同的震級。其中，Ml是用 0.1至3 秒左右的S波（或Lg）的振幅來量度地震的大小，Ms是用淺源地震的20秒左右的面波振幅量度地震的大小，Mb是用1秒左右的地震體波振幅來量度地震的大小等。為統一起見，把不同的震級按照一定的經驗公式換算成里氏震級M，向公眾發布。