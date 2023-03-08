河源一日地震兩次　廣東地震台：廣東進入地震活動活躍時段

今日（8日）清晨5時許，廣東河源市東源縣發生4.5級地震，廣州、深圳市民均反映震感明顯，其後東源縣在下午1時21分再發生3.4級地震。廣東地震台副台長王力偉表示，廣東目前進入地震活動相對比較活躍的一個時段，不過從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。



據內媒《每日經濟新聞》報道，對於河源市8日發生兩次地震，而在早前2月11日，河源市也發生4.3級地震，廣東地震台副台長王力偉解釋，地震均發生在新豐江水庫，屬庫區正常地震活動。

王力偉說：「近期來看，河源地區地震活動有所增強，但從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。」

今年以來，廣東佛山、河源等地先後發生地震，廣東是否進入了地震活躍期？王力偉解釋，廣東的地震活動大概可分為兩個大周期，按照300多年一個周期來算，初步判定廣東目前屬於第二個大周期的第V地震活躍幕，進入地震活動相對比較活躍的一個時段。不過，從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。

據早前報道，今日（8日）清晨5時許，廣東河源市東源縣發生4.5級地震，震中位於河源市東源縣的新豐江水庫，距離河源市東源縣錫場鎮12公里，河源市源城區21公里，河源市城區21公里，廣州市151公里。河源市區震感強烈，珠三角等地震感明顯。當地未接到人員傷亡和財產損失情況報告。

雖然震感明顯，但因本次地震發生在清晨，不少人仍在睡夢中，有網民表示毫無感覺，「睡得跟豬一樣」，驚覺自己「睡眠質量很好」，又有人稱是被手機的地震預警叫醒，才感覺到地震。