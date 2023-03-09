德國擬禁華為5G組件　《環時》引專家：與外部政治壓力有關

德國傳媒報道，德國計劃禁止使用華為的5G設備及組件。

3月7日，中國駐德國大使館回應稱，這不僅違背經濟規律和公平競爭原則，而且損人不利己。

《環球時報》報道，有專家認為，德國政府擬禁用華為5G組件，表面上是基於安全及其他考慮，實際上是基於外部力量施加的政治壓力。



《德新社》（Deutsche Presse Agentur）報道，德國內政部近日向德國網絡運營商發信，要求檢查所有已安裝在網絡中的關鍵部件，內政部認為中國電信設備供應商華為和中興的組件可能會影響德國的公共秩序和安全。

德國《商報》報道，德國三大手機網絡運營商對此持保留態度。

德國電訊發言人稱，公司使用的所謂關鍵組件，是在自查和檢查、獲得內政部和下屬機構的許可後使用。沃達豐發言人強調，公司一貫遵守德國相關標準和法律。西班牙電訊發言人指出，若要排除某個組件，需要足夠時間，政府應對此賠償。

華為發言人回應稱，在過去的20年，華為在德國和世界各地提供了極其可靠的技術，安全記錄非常好，沒有發生任何重大事故。

中國駐德國大使館引述歐方數據回應稱，華為在德國5G網絡的設備中佔比近六成，為德國通訊基礎設施建設作出積極貢獻。中方堅決反對德國在對華合作中泛化國家安全概念、濫用國家力量干預市場，這不僅違背經濟規律和公平競爭原則，而且損人不利己。

中國現代國際關係研究院研究員孫恪勤。（新京報）

《環球時報》報道，中國現代國際關係研究院研究員孫恪勤指出，德國各界就是否在5G建設中禁用中國技術的問題爭論了很久。

從成本、性能等方面而言，華為的5G技術目前在德國很難由其他廠家替代，加之對中德關係的考慮，德國在很長時間內沒有禁用華為相關技術。

然而，作為北約國家的德國受到強烈的外部壓力，即美國以「危及信息安全」為由要求北約盟國不要讓華為參與5G移動網絡建設，迫使德國對華為5G技術從「不禁」到「不用」。

孫恪勤強調，在禁止使用華為5G技術的問題上，德國政府面臨一些困境，首先這類禁令在對外貿易公平性、在法律上都難以站住腳。此外，禁用並轉向其他替代品也會抬高成本。