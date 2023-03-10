兩會｜全國政協今選新一屆領導層　王滬寧成主席候選人

據十四屆全國人大一次會議新聞中心網站消息，今日（10日）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在人民大會堂舉行第三次全體會議。下午，舉行代表團全體會議。上午，全國政協十四屆一次會議舉行界別協商會議和小組會議。下午3時，舉行第三次全體會議。消息指，全國政協會議將選舉新一屆政協主席、副主席、秘書長和常委。



政協委員早前審議候選人名單草案，主席團通過候選人名單。候選人數目為主席1人、副主席23人，常委299人。其中，據悉全國政協主席候選人是中共中央政治局常委王滬寧，其為排名第四的政治局常委。

而23名副主席候選人中，政治局委員兼統戰部部長石泰峰排名第一，另外還有國務院副總理胡春華、全國人大副委員長沈躍躍、國務委員王勇、最高人民法院院長周強。至於十三屆政協副主席梁振英，則成唯一來自香港的副主席候選人。河北前省委書記王東峰則是政協副主席兼秘書長候選人。

全國政協常委候選人方面，據了解，來自香港的政協委員佔16人，比十三屆時少2人。他們包括十三屆政協常委唐英年、陳馮富珍，蔡冠深等，另有廠商會永遠榮譽會長施榮懷、信德集團主席何超瓊、中聯辦副主任陳冬等。其他候選人還有十三屆政協副秘書長張曉明、澳門中聯辦副主任黃柳權等人。