兩會｜李鴻忠任全國人大第一副委員長　2950票贊成1票棄權1票反對

3月10日上午9時，十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議，習近平全票當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席。趙樂際全票當選第十四屆全國人大常委會委員長。韓正全票當選為中華人民共和國副主席。



李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·紮克爾當選為第十四屆全國人大常委會副委員長，劉奇當選為第十四屆全國人大常委會秘書長。

李鴻忠任全國人大第一副委員長，帶領第十四屆全國人大常委會副委員長宣誓。（01直播）

值得注意的是，當中只有李鴻忠一人為2950票贊成、1票反對、1票棄權，其餘人均為全票2952票贊成，0票反對，0票棄權。

李鴻忠是山東昌樂人，中共第十六屆、十七屆中央候補委員，十八屆、十九屆中央委員，十九屆中央政治局委員。其仕途從秘書起步，曾任遼寧瀋陽市政府、中共遼寧省委、電子工業部辦公廳秘書。在電子工業部與時任部長江澤民、辦公廳副主任黃麗滿有過交集。

天津市委書記李鴻忠曾就金融整頓放狠話。（VCG）

李鴻忠於1988年南下廣東，先後任惠州市長、市委書記，廣東省副省長。 2003年任深圳市市長，成為深圳市委書記黃麗滿的副手，2005年黃麗滿升任廣東省人大常委會主任後接任深圳市委書記。 2007年調往湖北任省長，2010年升任省委書記。2016調任天津市委書記，2017年任中央政治局委員。



2022年，中共中央決定，李鴻忠不再兼任天津市委書記、常委、委員職務，由陳敏爾兼任天津市委委員、常委、書記。